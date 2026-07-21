OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Panel: veel begrip voor boerenprotest, maar niet alle acties worden gesteund

Panel

Gisteren, 22:00

Link gekopieerd

Nederlanders hebben veel begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet, al geldt dat niet voor alle actievormen. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-Panel onder 3.268 deelnemers. Zo heeft 68 procent begrip voor de protesten. Tegelijk blijkt dat de steun snel afneemt als acties veel overlast veroorzaken.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Boerenorganisaties als Farmers Defence Force (FDF) en Agractie en enkele lokale groepen zijn opnieuw acties aan het voorbereiden, zoals ook te zien in de video hierboven. De organisaties vinden dat de stikstofplannen van het kabinet te grote gevolgen hebben voor agrarische bedrijven en vrezen dat veel boeren verder in de knel komen. Welke acties de organisaties de komende tijd willen voeren, is nog niet bekend.

Opvallend is dat het algemene begrip voor de protesten nauwelijks is veranderd. Toen het Hart van Nederland-Panel dezelfde vraag in 2024 stelde, had 66 procent begrip voor de boerenacties. Nu is dat 68 procent. Dat verschil is klein en niet statistisch significant.

Veel steun voor vreedzame protesten

Hoewel veel Nederlanders begrip hebben voor de onvrede onder boeren, blijkt uit het onderzoek ook dat niet iedere vorm van protest op evenveel steun kan rekenen. Vreedzame demonstraties zijn veruit het populairst. Maar liefst 93 procent vindt een demonstratie op een aangewezen locatie, zoals het Malieveld in Den Haag, acceptabel.

Ook lokale protestacties bij een gemeentehuis of provinciehuis kunnen op veel steun rekenen. Daar staat 84 procent van de deelnemers achter. Een tocht met tractoren en vrachtwagens naar Den Haag vindt 69 procent acceptabel. De helft van de ondervraagden kan zich ook vinden in het tijdelijk niet leveren van producten of melk als actiemiddel.

Draagvlak neemt af bij meer overlast

Naarmate de overlast voor anderen groter wordt, neemt het draagvlak af. Zo vindt 49 procent het bezetten of blokkeren van de toegang tot overheidsgebouwen nog acceptabel. Voor langzaam rijden met tractoren op de snelweg is dat 41 procent.

Nog minder steun is er voor acties waarbij de bevoorrading van bedrijven wordt geraakt. Een tijdelijke blokkade van een distributiecentrum vindt 32 procent acceptabel. Het blokkeren van snelwegen of provinciale wegen kan op het minste begrip rekenen. Slechts een kwart van de deelnemers, 25 procent, vindt die vorm van protest nog acceptabel.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

'Boeren bereiden nieuwe protestacties voor na onvrede over stikstofplannen'
'Boeren bereiden nieuwe protestacties voor na onvrede over stikstofplannen'
Droogte baart boeren zorgen: dreigt schaarste in de supermarkt?
Droogte baart boeren zorgen: dreigt schaarste in de supermarkt?
Opvallend: drie protesten komen tegelijk samen bij gemeentehuis Oldebroek
Opvallend: drie protesten komen tegelijk samen bij gemeentehuis Oldebroek
Steun voor stikstofplan lijkt rond in Tweede en Eerste Kamer
Steun voor stikstofplan lijkt rond in Tweede en Eerste Kamer
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.