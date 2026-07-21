Panel: veel begrip voor boerenprotest, maar niet alle acties worden gesteund

Nederlanders hebben veel begrip voor de protestacties van boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet, al geldt dat niet voor alle actievormen. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-Panel onder 3.268 deelnemers. Zo heeft 68 procent begrip voor de protesten. Tegelijk blijkt dat de steun snel afneemt als acties veel overlast veroorzaken.

Boerenorganisaties als Farmers Defence Force (FDF) en Agractie en enkele lokale groepen zijn opnieuw acties aan het voorbereiden, zoals ook te zien in de video hierboven. De organisaties vinden dat de stikstofplannen van het kabinet te grote gevolgen hebben voor agrarische bedrijven en vrezen dat veel boeren verder in de knel komen. Welke acties de organisaties de komende tijd willen voeren, is nog niet bekend.

Opvallend is dat het algemene begrip voor de protesten nauwelijks is veranderd. Toen het Hart van Nederland-Panel dezelfde vraag in 2024 stelde, had 66 procent begrip voor de boerenacties. Nu is dat 68 procent. Dat verschil is klein en niet statistisch significant.

Veel steun voor vreedzame protesten

Hoewel veel Nederlanders begrip hebben voor de onvrede onder boeren, blijkt uit het onderzoek ook dat niet iedere vorm van protest op evenveel steun kan rekenen. Vreedzame demonstraties zijn veruit het populairst. Maar liefst 93 procent vindt een demonstratie op een aangewezen locatie, zoals het Malieveld in Den Haag, acceptabel.

Ook lokale protestacties bij een gemeentehuis of provinciehuis kunnen op veel steun rekenen. Daar staat 84 procent van de deelnemers achter. Een tocht met tractoren en vrachtwagens naar Den Haag vindt 69 procent acceptabel. De helft van de ondervraagden kan zich ook vinden in het tijdelijk niet leveren van producten of melk als actiemiddel.

Draagvlak neemt af bij meer overlast

Naarmate de overlast voor anderen groter wordt, neemt het draagvlak af. Zo vindt 49 procent het bezetten of blokkeren van de toegang tot overheidsgebouwen nog acceptabel. Voor langzaam rijden met tractoren op de snelweg is dat 41 procent.

Nog minder steun is er voor acties waarbij de bevoorrading van bedrijven wordt geraakt. Een tijdelijke blokkade van een distributiecentrum vindt 32 procent acceptabel. Het blokkeren van snelwegen of provinciale wegen kan op het minste begrip rekenen. Slechts een kwart van de deelnemers, 25 procent, vindt die vorm van protest nog acceptabel.