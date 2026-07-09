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Opvallend: drie protesten komen tegelijk samen bij gemeentehuis Oldebroek

Demonstratie

Vandaag, 20:46

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Een opvallend tafereel maandagavond voor het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek. Op één plein vonden tegelijkertijd drie verschillende demonstraties plaats, die niets met elkaar te maken hadden.

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Aan de ene kant van het gemeentehuis stond een groep demonstranten met regenboogvlaggen om aandacht te vragen voor de LHBTI+-gemeenschap. De actie was gericht aan het adres van het nieuwe conservatieve college van burgemeester en wethouders, dat de regenboogvlag niet meer wil hijsen en het lokale lhbti-beleid schrapt.

Veel demonstranten droegen pride-vlaggen, zag een fotograaf ter plaatse. Ook werd er gedanst en gesproken. De initiatiefnemer was Kjeld Mooi, die onlangs in het huis-aan-huisblad van Oldebroek een paginagrote advertentie plaatste uit protest tegen het nieuwe college.

Vervelend randje

Mooi geeft aan dat de demonstratie goed is verlopen, maar wel "een vervelend randje" had en grimmig eindigde. De initiatiefnemer meldt dat hij in de loop van de avond van de gemeente te horen kreeg de demonstratie zo snel mogelijk te stoppen voor "onze eigen veiligheid".

Sommige deelnemers lieten aan Mooi weten dat ze tijdens het teruglopen naar de auto zijn uitgescholden. Door wie is niet bekend. Ook kreeg iemand daarbij water over zich heen gegooid.

Tegen de wolf

Aan de andere kant van het gemeentehuis protesteerden boeren tegen het wolvenbeleid. Zij waren met trekkers naar het gemeentehuis gekomen en hadden ook dode schapen meegenomen om hun boodschap kracht bij te zetten.

De politie stond tussen beide groepen om inmenging en ophef te voorkomen.

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Toevallig

Alsof dat nog niet bijzonder genoeg was, vond er ook een derde demonstratie plaats: een actie tégen het tonen van de regenboogvlag.

De drie groepen hadden hun protesten onafhankelijk van elkaar georganiseerd, maar kwamen toevallig op hetzelfde moment samen bij het gemeentehuis. Dat zorgde voor een opmerkelijke en soms gespannen sfeer.

Bekijk in de video bovenaan dit artikel hoe de bijzondere protestavond in Oldebroek verliep.

Door Redactie Hart van Nederland

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