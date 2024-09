Treiterende jongeren terroriseren ondernemers Piet en Harry: 'Ze schelden ons uit'

"Cijfers over discriminatie zijn lastig. Wij doen veel moeite om mensen ervan te overtuigen om melding te maken van discriminatie of om aangifte te doen. (...)

Bij de politie is er een toename in het aantal geregistreerde discriminatie-incidenten op basis van seksuele geaardheid in Rotterdam, van 154 incidenten in 2022 naar 194 incidenten in 2023. Voorbeelden hiervan zijn het vernielen of stelen van regenboogvlaggen en het bekladden van gebouwen of goederen.

De afgelopen jaren neemt volgens onze metingen in de Omnibusenquête de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit af: van 87% in 2021 naar 82% in 2024. Deze signalen zijn natuurlijk zorgwekkend. (...)

In Rotterdam hebben we een stadsmarinier antidiscriminatie en antiracisme aangesteld. En ik heb hem gevraagd om de zaak van de bedreigingen van Piet te onderzoeken en contact met Piet op te nemen. In verband met het onderzoek en om de politie niet voor de voeten te lopen, kan ik verder niet veel zeggen over wat we voor Piet kunnen doen."