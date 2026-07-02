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Regenboogvlag weg in Oldebroek? Dan maar afdrukken in 20.000 kranten

Beleid

Gisteren, 22:48

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Een bijzondere stap in de gemeente Oldebroek. Die gemeente voert als eerste het pridevlag-beleid niet meer uit. Dat wil zeggen dat er op Paarse Vrijdag bij het gemeentehuis geen regenboogvlag meer gehesen zal worden. Het komt uit de koker van aanstaand wethouder Tom de Nooijer, maar zijn plan krijgt nog wel de nodige weerstand van binnen en buiten de gemeentegrenzen.

Want bij onder andere bij Kjeld Mooi schiet deze actie in het verkeerde keelgat. Om zijn punt - dat het LHBTIQ+-beleid in de gemeente moet blijven - kracht bij te zetten heeft hij geld ingezameld om een paginagrote advertentie te kopen waar hij een regenboogvlag op gaat afdrukken, zodat iedereen in de gemeente er toch een krijgt.

Kjeld legt - samen met een lhbtqi+-persoon en het COC Zwolle - uit waarom ze de vlag graag willen zien wapperen. De aanstaand wethouder Tom de Nooijer geeft weerwoord. Je ziet het in bovenstaande video.

Volledig reactie aanstaand wethouder Tom de Nooijer

"De regenboogvlag is een onchristelijke, cultuurmarxistische woke-uiting, die daarmee begrijpelijkerwijs veel vervreemding en zelfs aversie oproept onder onze bevolking. Daarmee heeft deze vlag een averechts effect met betrekking tot het oorspronkelijk beoogde doel. Iedere inwoner is al verenigd onder onze prachtige Nederlandse en Oldebroeker vlag, wie je ook bent."

Door Daniël Bom

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