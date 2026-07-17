Droogte baart boeren zorgen: dreigt schaarste in de supermarkt?

Bij boer Geert uit het Zeeuwse Dreischor staat het water aan de lippen. Of eigenlijk: stond dat het maar, want er heerst extreme droogte in dat deel van het land en zijn velden met uien en aardappelen dreigen verloren te gaan. Beregenen mag niet vanwege het watertekort, dus wat nu?

Tuinders, boeren, fruittelers: het is een sector die enorm veel last heeft van de droogte. Op een aantal plekken in ons land mag er geen water meer gesproeid worden, bijvoorbeeld in (delen van) Brabant en Zeeland. Daarom trekt LTO nu aan de bel: het kan zo niet langer. "De situatie wordt met iedere droge en warme dag zorgelijker."

Of er voor de consument lastige situaties gaan ontstaan, is nog niet helder aldus de belangenorganisatie: "Het is nog te vroeg om te zeggen of de droogte daadwerkelijk tot schaarste in de supermarkt zal leiden. Veel hangt af van het weer in de komende weken. LTO Nederland volgt de ontwikkelingen op de voet"

Slang uitrollen

En daar zijn Geert en zijn familie het zeer zeker mee eens. "Ik wil het zorgelijk noemen. Al twee weken is het droog en ik moet er niet aan denken als het nog twee weken zo doorgaat. Het zijn met name de uien en aardappelen die het het zwaarst hebben, sommige velden zijn al nagenoeg stuk." De agrarisch ondernemer heeft een bassin waar in de winter water in opgevangen wordt, maar ook toen was het te droog. De voorraad is dus uitgeput.

Met een meewarige blik kijkt hij daarom ook naar de andere kant van het water, naar het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee. Daar is het beregenen (onttrekken van water) nog wel toegestaan. "Je zou bijna voorstellen een slang uit te rollen, het is hemelsbreed maar een paar kilometer de Grevelingen over." Maar helaas, dát zit er niet in.