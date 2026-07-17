Zomer doet stap terug: dit weekend wordt een stuk koeler

De dag begint op veel plaatsen nevelig, met plaatselijk mist in het noordoosten en oosten van het land. In de loop van de ochtend trekt die weg. Vrijdagmiddag is er geregeld zon en blijft het op de meeste plaatsen droog, al is in het oosten een enkele bui mogelijk. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten.

Zaterdag is het met 20 tot 24 graden duidelijk koeler. Er is veel bewolking, al komt de zon 's middags af en toe tevoorschijn. Ook begin volgende week blijft het wisselvallig met af en toe een bui.

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