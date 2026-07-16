'Feitelijk watertekort' in Nederland: ministerie roept op zuinig te zijn

Met de Rijn die op zijn laagste waterpeil ooit staat, binnenvaartschepen die het moeilijk hebben en pontjes die niet meer overvaren, begint de droogte van de afgelopen tijd voor meer problemen te zorgen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat spreekt zelfs van een watertekort. Dat betekent dat we anders moeten omgaan met het water dat we nog wel hebben.

"In bepaalde regio's staan de sloten droog", aldus een woordvoerder. "Dat is de afgelopen weken niet beter geworden en gaat de komende weken waarschijnlijk ook niet veel beter worden." Zo'n landelijk watertekort komt eens in de vijf jaar voor. Van een dreigende landelijke crisis is nog geen sprake.

Bij veel mensen zorgen de lage rivierstanden voor verschillende problemen, zoals voor eigenaren van woonboten, zie de video hierboven.

Genoeg drinkwater

Het ministerie benadrukt dat er genoeg drinkwater beschikbaar blijft. Wel is het advies om bewuster met drinkwater om te gaan. De Rijksoverheid raadt aan om korter te douchen, de kraan dicht te draaien tijdens het tandenpoetsen en de vaatwasser alleen aan te zetten als deze helemaal vol is.