Eerste helft van meteorologische zomer recordwarm, droogte neemt toe

De eerste helft van de meteorologische zomer is met een gemiddelde temperatuur van 19,5 graden recordwarm verlopen. Daarmee is 2026 warmer dan de bekende zomer van 1976, die in dezelfde periode uitkwam op gemiddeld 19,3 graden. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries. Ook woensdag liggen de temperaturen ruim boven het gemiddelde en kan het in het zuiden tropisch warm worden.

De zomer van 1976 geldt voor veel Nederlanders als een van de warmste ooit. Toch ligt de gemiddelde temperatuur dit jaar nog hoger. Ook 2023 kende een uitzonderlijk warme eerste helft van de meteorologische zomer, met eveneens gemiddeld 19,3 graden.

Droogte

Door de combinatie van veel zon, weinig neerslag en soms een stevige wind droogt de bodem steeds verder uit. Het gemiddelde neerslagtekort bedraagt inmiddels 203 millimeter. Volgens de verwachting loopt dat de komende vijftien dagen op naar 238 millimeter. Daarmee behoort 2026 nu al tot de 5 procent droogste jaren, al ligt het tekort nog onder dat van het droge jaar 2018 en recordjaar 1976.

Weekend brengt verkoeling

Vanaf vrijdag en in het weekend daalt de temperatuur naar waarden die normaal zijn voor de tijd van het jaar. Overdag wordt het ongeveer 21 graden. In het noorden blijft het iets koeler en in het zuiden kan het een paar graden warmer worden.

Veel regen zit voorlopig niet in de verwachting. Af en toe valt een bui, maar dat is volgens de verwachting niet genoeg om het neerslagtekort echt terug te dringen.

Kijken we verder vooruit, dan laten de langetermijnmodellen voor augustus opnieuw een warme trend zien. Daarmee ligt 2026 nog altijd op koers om de warmste zomer ooit gemeten te worden. De zomer telt nu al drie regionale hittegolven. Of dat record daadwerkelijk wordt gehaald, moet de komende weken blijken.