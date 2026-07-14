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Steeds meer waterschappen verbieden oppompen van water door droogte

Natuur

Vandaag, 19:31

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Naast een deel van Gelderland hebben in het oosten van het land ook steeds meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dit betekent dat inwoners en bedrijven geen water meer mogen halen uit sloten, beken en rivieren.

Bij Waterschap Rivierenland geldt vanaf woensdag een onttrekkingsverbod door de aanhoudende droogte voor een gebied tussen Nijmegen en de Maas, bij Waterschap Rijn en IJssel vanaf donderdag voor het hele werkgebied. Dat betekent dat onder meer in de Achterhoek, het zuidoosten van de Veluwe en in het zuiden van Overijssel geen water meer opgepompt mag worden om gewassen, tuinen en sportvelden te besproeien.

In de zomer van 2022 stond het waterpeil van de Rijn ook bijzonder laag. Zo kwam de woonark van Jan Duurt op de droge bodem van de rivier te liggen. In de bovenstaande video vertelt Jan erover.

Maatregelen voor planten en dieren

In grote delen van Noord-Brabant en in Limburg is al langer een onttrekkingsverbod van kracht. Dat geldt ook voor de flanken van de Utrechtse Heuvelrug en bepaalde delen van waterschappen in het westen (Hollandse Delta), midden (Vallei en Veluwe) en oosten (Vechtstromen) van het land. Door de aanhoudende droogte en de lage waterstanden in de grote rivieren moeten de schappen maatregelen nemen om planten en dieren te beschermen. Handhavers controleren of iedereen zich aan de regels houdt.

Waterschap Rijn en IJssel heeft ook besloten om twee sluizen nog maar vier keer per dag op vaste momenten te openen voor de scheepvaart, om water langer vast te houden in het gebied. Volgens een woordvoerster gebeurt dat nu dagelijks tien tot twaalf keer.

In Limburg heeft het waterschap de crisisorganisatie geactiveerd vanwege de aanhoudende droogte. "De crisisstaf kan met een 'overall-blik' sturing geven aan de maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van de droogte zo goed mogelijk te beperken", aldus Waterschap Limburg, dat zegt dat de situatie "verontrustend" wordt. "Vooral voor flora en fauna en bij de beken."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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