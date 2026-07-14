Droogte houdt aan: waterverbod in Gelderland en Rijn op historisch laag niveau

In een deel van Gelderland geldt vanaf woensdag een onttrekkingsverbod door de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven in de gemeenten Heumen en Wijchen mogen geen water meer uit sloten en beken halen. Waterschap Rivierenland heeft de maatregel ingesteld omdat het waterpeil in het gebied onder druk staat.

Volgens een woordvoerster van het waterschap kan het oppervlaktewater in de zogeheten Cittersgebieden niet meer worden aangevuld. Door de combinatie van verdamping en een lage rivierstand lukt het niet meer om voldoende water vast te houden. Het waterschap wil met het verbod voorkomen dat het waterpeil verder daalt en roept op om zuinig met het beschikbare water om te gaan.

In de zomer van 2022 stond het waterpeil van de Rijn ook bijzonder laag. Zo kwam de woonark van Jan Duurt op de droge bodem van de rivier te liggen. In de bovenstaande video vertelt Jan erover.

Er gelden enkele uitzonderingen. Tussen 12.00 en 18.00 uur mag oppervlaktewater worden gebruikt om stallen te koelen en appel en perenbomen te besproeien. Ook voor het blussen van branden en het laten drinken van vee blijft het gebruik van oppervlaktewater toegestaan.

Rijn en Maas voeren steeds minder water af

De aanhoudende droogte is ook terug te zien in de grote rivieren. Rijkswaterstaat meldt dat de afvoer van de Rijn bij Lobith nu ongeveer 820 kubieke meter per seconde bedraagt. Eind deze week kan dat dalen tot ongeveer 700 kubieke meter per seconde. Dat zou een record zijn voor de maand juli. Een afvoer van minder dan 800 kubieke meter per seconde kwam in juli alleen in 1976 eerder voor. Volgens Rijkswaterstaat komt er weinig water vanuit Zwitserland en de zijrivieren.

Ook de Maas voert veel minder water af dan gebruikelijk. Rijkswaterstaat verwacht dat de afvoer bij Sint Pieter door de beperkte neerslag verder afneemt en uitkomt rond de 25 kubieke meter per seconde. Dat is aanzienlijk lager dan normaal.

De lage waterstanden hebben inmiddels gevolgen. Zo ontstaan bij sommige sluizen langere wachttijden en gelden in meerdere regio's al verboden om water uit sloten, beken en rivieren te gebruiken voor het besproeien van gewassen, tuinen en sportvelden. Vorig jaar stelde Waterschap Rivierenland ook al een onttrekkingsverbod in voor hetzelfde gebied.