'Boeren bereiden nieuwe protestacties voor na onvrede over stikstofplannen'

Boeren bereiden zich voor op nieuwe protestacties tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat schrijft De Telegraaf op basis van een verklaring van Agractie, Farmers Defence Force (FDF) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) in Apeldoorn. Volgens de krant neemt de actiebereidheid in de sector toe.

De boerenorganisaties zijn kritisch op de stikstofmaatregelen van het kabinet. Zij vrezen dat de plannen grote gevolgen hebben voor de landbouw en de voedselproductie.

Volgens De Telegraaf liepen de emoties tijdens de bijeenkomst hoog op. Daarbij zou ook een bedreigende opmerking zijn gemaakt aan het adres van LTO-voorzitter Ger Koopmans. Zowel Agractie als FDF heeft afstand genomen van die uitlating. De organisaties zeggen dat bedreigingen onacceptabel zijn.

Nieuwe acties

Volgens de krant wordt achter de schermen gewerkt aan nieuwe protestacties. Hoe die eruit gaan zien, is nog niet duidelijk. Wel heeft de Overijsselse boerenactiegroep Voll Gass aangegeven dat een demonstratie op het Malieveld volgens hen onvoldoende effect heeft.

De komende tijd overleggen trekkergroepen verder over mogelijke vervolgstappen. Wanneer eventuele landelijke acties beginnen, is nog niet bekend.