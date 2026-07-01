Noodbevel in Den Haag om komst van trekkers bij stikstofdebat

In Den Haag is woensdag een noodbevel van kracht om de instroom van trekkers te beperken tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer. Tijdens het debat wordt gesproken over het stikstofbeleid van het kabinet. Boeren hebben eerder al aangekondigd daarbij aanwezig te zullen zijn om hun onvrede over de plannen te laten horen.

De burgemeester van Den Haag heeft een noodbevel afgekondigd om de komst van trekkers te beperken. Het is niet toegestaan om met meer dan twintig tractoren of ander zwaar materieel actie te voeren bij de Koekamp in de stad.

Dertig trekkers

Een stoet van zo'n dertig trekkers vertrok woensdagochtend vanuit Bergambacht in Zuid-Holland richting Den Haag om te demonstreren tegen nieuwe stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer is daarover een debat.

Op de Koekamp zijn rond 13.45 uur twintig trekkers onder politiebegeleiding aangekomen. "Dit akkoord is boerenmoord", is te lezen op een van de borden die de boeren bij zich hebben.

Tegengehouden

De overige trekkers zijn door de politie tegengehouden op de Zoetermeerse Rijweg, op de grens van Den Haag. Op basis van het noodbevel zijn daar vijf personen aangehouden, schrijft de politie op X. Die had eerder aangekondigd dat als er meer dan twintig tractoren Den Haag zouden bereiken, zij de stad moeten verlaten.

Voor het gebouw van de Tweede Kamer stonden voorafgaand aan het debat ruim honderd mensen, zag een ANP-verslaggever. Sommigen hadden borden bij zich met teksten zoals "Niet ouwehoeren, blijf af van onze boeren, geen boer geen voer." Een aantal droeg een omgekeerde Nederlandse vlag om de schouders.