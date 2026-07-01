Boeren bereiden protest in Den Haag voor: trekkers vanmiddag de weg op

Boeren trekken dinsdagmiddag met trekkers naar Den Haag om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Met de actie willen ze tijdens het Kamerdebat duidelijk maken dat ze de plannen onacceptabel vinden. Volgens meerdere boerenorganisaties betekenen de maatregelen voor veel veehouders het einde van hun bedrijf.

De eerste acties begonnen dinsdagavond al. Bij Nijkerk reden tientallen boeren met trekkers korte tijd over de A28. Daarna kwamen zij bijeen om te bespreken hoe zij de komende periode verder actie willen voeren. Hart van Nederland was erbij:

0:35 Boeren de weg op bij Nijkerk uit protest tegen stikstofplannen

'Frontale aanval'

Afgelopen vrijdag presenteerde landbouwminister Jaimi van Essen de uitgewerkte stikstofplannen. Boerenorganisaties als Agractie, Dutch Dairymen Board en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond reageerden fel. Zij spreken van een "frontale aanval" op de agrarische sector en vrezen dat de plannen leiden tot "ongekende juridische chaos en onteigening".

Ook LTO Nederland is kritisch. Volgens de organisatie is onduidelijk hoe de maatregelen bijdragen aan de gestelde doelen en ontbreekt perspectief voor boeren.

Vrees voor nieuwe acties

Agractie noemt de plannen een onmogelijke opdracht voor boeren om de uitstoot terug te dringen zonder voldoende middelen om dat te doen. De organisatie vreest dat de veestapel uiteindelijk verder moet krimpen en waarschuwt voor "weerstand" en een "hete zomer".

Of de protesten opnieuw uitgroeien tot grootschalige acties, zoals enkele jaren geleden toen boeren met trekkers snelwegen blokkeerden, is nog af te wachten. Dinsdag willen de boeren in ieder geval in Den Haag hun onvrede laten horen tijdens het debat over de stikstofplannen.