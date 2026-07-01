OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Boeren bereiden protest in Den Haag voor: trekkers vanmiddag de weg op

Demonstratie

Vandaag, 06:40

Link gekopieerd

Boeren trekken dinsdagmiddag met trekkers naar Den Haag om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Met de actie willen ze tijdens het Kamerdebat duidelijk maken dat ze de plannen onacceptabel vinden. Volgens meerdere boerenorganisaties betekenen de maatregelen voor veel veehouders het einde van hun bedrijf.

De eerste acties begonnen dinsdagavond al. Bij Nijkerk reden tientallen boeren met trekkers korte tijd over de A28. Daarna kwamen zij bijeen om te bespreken hoe zij de komende periode verder actie willen voeren. Hart van Nederland was erbij:

Boeren de weg op bij Nijkerk uit protest tegen stikstofplannen
0:35

Boeren de weg op bij Nijkerk uit protest tegen stikstofplannen

'Frontale aanval'

Afgelopen vrijdag presenteerde landbouwminister Jaimi van Essen de uitgewerkte stikstofplannen. Boerenorganisaties als Agractie, Dutch Dairymen Board en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond reageerden fel. Zij spreken van een "frontale aanval" op de agrarische sector en vrezen dat de plannen leiden tot "ongekende juridische chaos en onteigening".

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Ook LTO Nederland is kritisch. Volgens de organisatie is onduidelijk hoe de maatregelen bijdragen aan de gestelde doelen en ontbreekt perspectief voor boeren.

Vrees voor nieuwe acties

Agractie noemt de plannen een onmogelijke opdracht voor boeren om de uitstoot terug te dringen zonder voldoende middelen om dat te doen. De organisatie vreest dat de veestapel uiteindelijk verder moet krimpen en waarschuwt voor "weerstand" en een "hete zomer".

Of de protesten opnieuw uitgroeien tot grootschalige acties, zoals enkele jaren geleden toen boeren met trekkers snelwegen blokkeerden, is nog af te wachten. Dinsdag willen de boeren in ieder geval in Den Haag hun onvrede laten horen tijdens het debat over de stikstofplannen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

'Plannen kabinet betekenen einde oefening voor veel veehouders'
'Plannen kabinet betekenen einde oefening voor veel veehouders'
Nieuw stikstofpakket moet Nederland volgend jaar van het stikstofslot halen
Nieuw stikstofpakket moet Nederland volgend jaar van het stikstofslot halen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.