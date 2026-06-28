'Plannen kabinet betekenen einde oefening voor veel veehouders'

De stikstofplannen van het kabinet leiden tot "ongekende juridische chaos en onteigening" en betekenen "einde oefening" voor veel veehouders in Nederland. Dat zeggen Agractie, Dutch Dairymen Board, Farmers Defence Force, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en Stichting Stikstof Claim in een gezamenlijke verklaring.

Het stikstofpakket werd vrijdag gepresenteerd door landbouwminister Jaimi van Essen. De actiegroepen spreken van een "frontale aanval" op de agrarische sector. "Onder het mom van een 'oplossing' tuigt het kabinet een onuitvoerbaar en onhaalbaar stelsel van regels op. Geen 'ruimte voor' boeren, waar de brief mee opent, maar het opruimen van boeren!", aldus de organisaties.

'Onmogelijke offers'

De actiegroepen zeggen dat door de plannen onmogelijke offers worden geëist en dat ze geen enkel economisch perspectief voor de agrarische sector bieden. "Wij roepen de Tweede Kamer met klem op om dit onuitvoerbare pakket in het aankomende debat direct naar de prullenbak te verwijzen!"

Kritisch op plannen

Volgens de actiegroepen vormen de plannen een "stapeling van onwerkbare plafonds" en worden boeren "opgezadeld met een onmogelijke opgave en bij voorbaat klaargezet voor de juridische slachtbank".

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland reageerde vrijdag ook al zeer kritisch op de plannen. LTO-voorzitter Ger Koopmans zei dat die "ingrijpend en pijnlijk" zijn voor veel boeren en tuinders. "Pijnlijke maatregelen waarvan volstrekt onduidelijk is hoe ze aansluiten en optellen tot de doelen die gehaald moeten worden."

De actiegroepen hebben een oproep gedaan om woensdag met veel boeren het debat in de Tweede Kamer bij te wonen waar wordt gesproken over de stikstofplannen van het kabinet.