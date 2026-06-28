OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'Plannen kabinet betekenen einde oefening voor veel veehouders'

'Plannen kabinet betekenen einde oefening voor veel veehouders'

Beleid

Vandaag, 14:21

Link gekopieerd

De stikstofplannen van het kabinet leiden tot "ongekende juridische chaos en onteigening" en betekenen "einde oefening" voor veel veehouders in Nederland. Dat zeggen Agractie, Dutch Dairymen Board, Farmers Defence Force, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en Stichting Stikstof Claim in een gezamenlijke verklaring.

Het stikstofpakket werd vrijdag gepresenteerd door landbouwminister Jaimi van Essen. De actiegroepen spreken van een "frontale aanval" op de agrarische sector. "Onder het mom van een 'oplossing' tuigt het kabinet een onuitvoerbaar en onhaalbaar stelsel van regels op. Geen 'ruimte voor' boeren, waar de brief mee opent, maar het opruimen van boeren!", aldus de organisaties.

'Onmogelijke offers'

De actiegroepen zeggen dat door de plannen onmogelijke offers worden geëist en dat ze geen enkel economisch perspectief voor de agrarische sector bieden. "Wij roepen de Tweede Kamer met klem op om dit onuitvoerbare pakket in het aankomende debat direct naar de prullenbak te verwijzen!"

Kritisch op plannen

Volgens de actiegroepen vormen de plannen een "stapeling van onwerkbare plafonds" en worden boeren "opgezadeld met een onmogelijke opgave en bij voorbaat klaargezet voor de juridische slachtbank".

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland reageerde vrijdag ook al zeer kritisch op de plannen. LTO-voorzitter Ger Koopmans zei dat die "ingrijpend en pijnlijk" zijn voor veel boeren en tuinders. "Pijnlijke maatregelen waarvan volstrekt onduidelijk is hoe ze aansluiten en optellen tot de doelen die gehaald moeten worden."

De actiegroepen hebben een oproep gedaan om woensdag met veel boeren het debat in de Tweede Kamer bij te wonen waar wordt gesproken over de stikstofplannen van het kabinet.

Door ANP

Lees ook

Nieuw stikstofpakket moet Nederland volgend jaar van het stikstofslot halen
Nieuw stikstofpakket moet Nederland volgend jaar van het stikstofslot halen
Strengere stikstofaanpak rond Veluwe: uitstoot minimaal 65 procent omlaag
Strengere stikstofaanpak rond Veluwe: uitstoot minimaal 65 procent omlaag
Kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, vooral voor boeren rond natuurgebieden
Kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, vooral voor boeren rond natuurgebieden
Hele dorp Westbroek voert samen actie tegen stikstofplannen provincie
Hele dorp Westbroek voert samen actie tegen stikstofplannen provincie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.