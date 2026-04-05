Hele dorp Westbroek voert samen actie tegen stikstofplannen provincie

In het Utrechtse dorp Westbroek is onrust ontstaan over de stikstofplannen van de provincie. Die wil namelijk de uitstoot met bijna de helft verminderen om bouwprojecten mogelijk te maken. Boeren vrezen voor hun bedrijf. Door het hele dorp hangen tientallen spandoeken en ook voeren inwoners actie met een protestlied en een film.

Boeren vrezen door de strengere regels voor minder opbrengst en hogere kosten, en dit zou uiteindelijk voor velen het einde betekenen. Inwoners wijzen erop dat boeren het gebied onderhouden en vrezen dat het karakter van het dorp verdwijnt als bedrijven stoppen.

Grote gevolgen

De provincie benadrukt aan Hart van Nederland dat ingrijpen nodig is. Nederland zit volgens het bestuur ‘op slot’ door de stikstofproblematiek, waardoor bouwprojecten en ontwikkelingen stilliggen. Tegelijk erkent de provincie dat de plannen grote gevolgen hebben en zegt te willen kijken naar ingediende bezwaren.

De onrust in Westbroek is dus groot, zoals te zien is in de video bovenaan.