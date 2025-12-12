Brabant stemt in met nieuw stikstofplan ondanks 'intimiderende' FDF-brief

Een meerderheid van Provinciale Staten in Noord-Brabant heeft, hoewel Statenleden zich onder druk gezet voelden, ingestemd met het nieuwe stikstofplan van de provincie.

"Wij zwichten niet voor intimidatie", zo zei de VVD. De partij reageerde op de brief die Statenleden van de coalitiepartijen donderdag thuis ontvingen van de radicale boerenactiegroep Farmers Defence Force.

FDF hield de politici voor dat ze door in te stemmen met de landbouwplannen zouden meewerken aan een onrechtmatige daad of een strafbaar feit. Commissaris van de Koning Ina Adema noemde het "volstrekt onacceptabel en ontoelaatbaar".

Brabant komt zelf met een plan en wacht niet op het nieuwe kabinet. "Nieuwe wetten maken duurt een tijd", aldus gedeputeerde Wilma Dirken. Zij wil dat er zo snel mogelijk weer vergunningen kunnen worden afgegeven voor bijvoorbeeld woningbouw. Dat gaat nu moeizaam door de stikstofproblemen. "We hebben niet de luxe om de provincie langer op slot te laten."

BBB kritisch

Coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP en Lokaal Brabant en Volt (31 van de 55 zetels) steunen de maatregelen. Onder meer de BBB is kritisch op de nieuwe eisen, omdat de ​landbouw ​al laat zien dat ze "wil en kan verduurzamen".​ De partij vindt de ​zogenaamde menukaart waaruit veehouders maatregelen kunnen kiezen om de uitstoot uit hun oudere stallen te laten dalen te beperkt​. ​

Partijen roepen agrariërs op innovaties aan te dragen die niet op de lijst staan. ​Dirken is bereid te onderzoeken of ook oudere stallen met nieuwe technieken misschien kunnen worden vernieuwd zonder vergunning. ​Ze denkt daarbij aan "enkele schrijnende gevallen met echt heel oude stallen".

'Er wordt niets onmogelijks gevraagd'

Boeren hoeven geen vergunning aan te vragen voor deze maatregelen, omdat ze door te verduurzamen de natuur helpen. Ze kunnen in een melding vastleggen wat ze gaan doen. 1 juli 2026 moeten ze voldoen aan de nieuwe eisen. Volgens Dirken wordt "op 1 juli niets onmogelijks" gevraagd van de boeren. "We vragen wel van iedereen een bijdrage om de stikstofuitstoot te verminderen." In 2035 moet de uitstoot van de gehele veehouderij in Noord-Brabant bijna 50 procent minder zijn dan in 2019.

Agrariërs zijn kritisch. Zij moeten nieuwe systemen installeren in oudere stallen en mogen niet meer dieren gaan houden om die investeringen terug te verdienen. Ze vrezen dat de banken terughoudend zijn met financieren als het bedrijf geen vergunning heeft voor de maatregelen. Dirken wacht nog op een reactie van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ze wijst erop dat niet voor alle maatregelen een lening van de bank nodig is.