Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Brabant stemt in met nieuw stikstofplan ondanks 'intimiderende' FDF-brief

Beleid

Vandaag, 18:40 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Een meerderheid van Provinciale Staten in Noord-Brabant heeft, hoewel Statenleden zich onder druk gezet voelden, ingestemd met het nieuwe stikstofplan van de provincie.

"Wij zwichten niet voor intimidatie", zo zei de VVD. De partij reageerde op de brief die Statenleden van de coalitiepartijen donderdag thuis ontvingen van de radicale boerenactiegroep Farmers Defence Force.

FDF hield de politici voor dat ze door in te stemmen met de landbouwplannen zouden meewerken aan een onrechtmatige daad of een strafbaar feit. Commissaris van de Koning Ina Adema noemde het "volstrekt onacceptabel en ontoelaatbaar".

Brabant komt zelf met een plan en wacht niet op het nieuwe kabinet. "Nieuwe wetten maken duurt een tijd", aldus gedeputeerde Wilma Dirken. Zij wil dat er zo snel mogelijk weer vergunningen kunnen worden afgegeven voor bijvoorbeeld woningbouw. Dat gaat nu moeizaam door de stikstofproblemen. "We hebben niet de luxe om de provincie langer op slot te laten."

BBB kritisch

Coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP en Lokaal Brabant en Volt (31 van de 55 zetels) steunen de maatregelen. Onder meer de BBB is kritisch op de nieuwe eisen, omdat de ​landbouw ​al laat zien dat ze "wil en kan verduurzamen".​ De partij vindt de ​zogenaamde menukaart waaruit veehouders maatregelen kunnen kiezen om de uitstoot uit hun oudere stallen te laten dalen te beperkt​. ​

Partijen roepen agrariërs op innovaties aan te dragen die niet op de lijst staan. ​Dirken is bereid te onderzoeken of ook oudere stallen met nieuwe technieken misschien kunnen worden vernieuwd zonder vergunning. ​Ze denkt daarbij aan "enkele schrijnende gevallen met echt heel oude stallen".

'Er wordt niets onmogelijks gevraagd'

Boeren hoeven geen vergunning aan te vragen voor deze maatregelen, omdat ze door te verduurzamen de natuur helpen. Ze kunnen in een melding vastleggen wat ze gaan doen. 1 juli 2026 moeten ze voldoen aan de nieuwe eisen. Volgens Dirken wordt "op 1 juli niets onmogelijks" gevraagd van de boeren. "We vragen wel van iedereen een bijdrage om de stikstofuitstoot te verminderen." In 2035 moet de uitstoot van de gehele veehouderij in Noord-Brabant bijna 50 procent minder zijn dan in 2019.

Agrariërs zijn kritisch. Zij moeten nieuwe systemen installeren in oudere stallen en mogen niet meer dieren gaan houden om die investeringen terug te verdienen. Ze vrezen dat de banken terughoudend zijn met financieren als het bedrijf geen vergunning heeft voor de maatregelen. Dirken wacht nog op een reactie van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ze wijst erop dat niet voor alle maatregelen een lening van de bank nodig is.

Door ANP

Lees ook

Hard oordeel minister en CdK over 'intimiderende' boerenbrief: 'Volstrekt onacceptabel'
Hard oordeel minister en CdK over 'intimiderende' boerenbrief: 'Volstrekt onacceptabel'
Boerenactiegroep FDF 'intimideert' Brabantse Statenleden met deurwaarder
Boerenactiegroep FDF 'intimideert' Brabantse Statenleden met deurwaarder

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.