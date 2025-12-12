Hard oordeel minister en CdK over 'intimiderende' boerenbrief: 'Volstrekt onacceptabel'

Politieke partijen, ministers en de Brabantse commissaris van de Koning Ina Adema zijn niet te spreken over de actie van Farmers Defence Force (FDF). Donderdag leverden deurwaarders brieven af bij Brabantse Statenleden, met daarin een stevige boodschap van de boerenactiegroep. FDF noemt op hun beurt de kritiek "een beetje kinderachtig".

"Het thuis benaderen en intimideren van volksvertegenwoordigers is volstrekt onacceptabel en ontoelaatbaar", stelde Adema vrijdagochtend in een verklaring die ze uitsprak namens "de grootst mogelijke meerderheid in Provinciale Staten", alleen niet namens Forum voor Democratie. De boodschap van die brief was dat provinciale politici goed moesten nadenken over het besluit dat ze vrijdag nemen over de nieuwe Brabantse stikstofaanpak.

"Er staat in dat Statenleden die het voorstel over onder andere de ammoniakemissie-eisen in de veehouderij steunen, zouden meewerken aan een onrechtmatige daad of zelfs een strafbaar feit", aldus Adema. Ze keurt de brievenactie dan ook ten strengste af. "Wij moeten zonder last, dus in alle vrijheid ons werk kunnen doen. Ook bij soms moeilijke en impactvolle besluiten."

'Intimiderend'

Ook demissionair minister Van Oosten is fel: "Als je Statenleden, gemeenteraadsleden of Kamerleden intimideert, dan keur ik dat compleet en totaal af." Hij roept provinciale politici op om hun werk te blijven doen en in het geval van intimidatie aangifte te doen. Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) zei te begrijpen dat de Statenleden zich geïntimideerd voelden. "Volksvertegenwoordigers bezoek je niet thuis, punt." VVD en D66 hebben de brief ook "intimiderend" genoemd.

'Schepje bovenop'

Ondertussen blijft FDF zelf achter de actie staan. Voorman Mark van den Oever zegt de reactie van VVD en D66 "een beetje kinderachtig" te vinden. Hij vervolgt: "Wat denk je dat wij voor brief krijgen als wij op 1 juli onze stikstofreducerende maatregelen niet hebben genomen? Denk je dat er dan geen deurwaarder op ons afkomt? Wij doen nu hetzelfde als zij altijd doen."

De boerenactiegroep is niet bang dat het tegen hen gaat werken. "Twee weken geleden hebben we hier gesproken en het op een goede manier geprobeerd en dat had totaal geen effect. Dus dan moet er een schepje bovenop." Vrijdag zijn ongeveer 250 boeren met enkele tientallen trekkers naar het provinciehuis van Brabant gereden om de besluitvorming op een groot scherm te kunnen volgen.