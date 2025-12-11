Boerenactiegroep FDF 'intimideert' Brabantse Statenleden met deurwaarder

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft donderdag deurwaarders gestuurd naar de woningen van Statenleden van coalitiepartijen in de provincie Brabant. FDF-voorman Mark van den Oever bevestigt de actie na berichtgeving door Omroep Brabant. Statenleden vinden het intimiderend, laten de VVD en D66 weten.

De actie is volgens Van den Oever bedoeld in het kader van een demonstratie vrijdag bij een vergadering van de Provinciale Staten, waar gestemd wordt over een nieuwe stikstofaanpak. Volgens de boerenvoorman heeft een deurwaarder "aan de complete coalitie" een brief overhandigd met een "vermaning", waarin de Statenleden worden opgeroepen "goed na te denken".

VVD-fractievoorzitter Roel Gremmen geeft aan dat hij 's ochtends om 08.00 uur de brief heeft ontvangen van de deurwaarder, net als de rest van zijn fractie. Hij noemt de actie "totaal intimiderend" en vindt dat "alle perken te buiten" zijn gegaan.

'Moreel verwerpelijk'

Ook D66-fractievoorzitter Matthijs van Miltenburg kreeg de deurwaarder op de stoep. Hij noemt het ethisch en moreel verwerpelijk en vindt dat FDF Statenleden onder druk probeert te zetten. Volgens hem werd in de brief aangegeven dat als ze vrijdag zouden instemmen "dat een strafbaar feit" zou opleveren.

Met alle andere fracties wordt volgens de D66'er en de VVD'er een statement tegen deze actie opgesteld. Commissaris van de Koning Ina Adema brengt die vrijdagochtend vermoedelijk naar buiten. Van den Oever vindt dat de politici niet "kleinzerig" moeten zijn, en vindt zelf het landbouwbeleid intimiderend, zegt hij.

Het is niet voor het eerst dat politici regionaal of lokaal te maken krijgen met intimidatie. Eind november protesteerden bestuurders in Limburg met een advertentie tegen de dreigementen en intimidatie die ze over zich heen krijgen.