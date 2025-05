Boeren met trekkers naar Maastricht, FDF eist stop op stikstofplannen

Leden van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) zijn vrijdag met trekkers naar het Limburgse provinciehuis in Maastricht gekomen. Zij zijn daar om te protesteren tegen plannen van de provincie om de stikstofuitstoot terug te dringen.

"De waarschuwingen zijn gegeven!! Stop dit waanzinnige achterlijke beleid!!!", aldus FDF op X. De trekkers staan geparkeerd op een grasveld, een aantal FDF'ers woont een commissievergadering van Provinciale Staten over de plannen bij.

Uitstoot versneld omlaag

Limburg wil vier natuurgebieden aanwijzen waarin de stikstofuitstoot versneld omlaag moet, onder meer door zones rond kwetsbare natuur in te stellen. Zestien insprekers doen hun zegje over de plannen, vrijwel zonder uitzondering kritisch. Dat geldt zowel voor boeren als natuur- en milieuorganisaties. Naast de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) zien ook varkenshouders, biologische boeren en jonge agrarische ondernemers geen perspectief voor de sector als de plannen doorgaan.

Onder meer de LLTB verweet de provincie dat agrarische ondernemers onvoldoende inspraak hebben gehad. "Daarom zijn zoveel mensen uit de sector hier aanwezig."

'Allemaal stil van'

Verantwoordelijk gedeputeerde Léon Faassen (BBB) trekt zich de kritiek aan. "We zijn er stil van allemaal", zei hij over de talrijke kritische noten. Volgens hem heeft de sector "de hand uitgestoken", maar is de inbreng "onvoldoende verwerkt." Het was volgens Faassen juist de bedoeling dat de plannen "van onderop" zouden worden gedragen. "Daar gaan we als college op reflecteren, er ligt een opgave. De bedoeling is juist om vergunningen te verlenen."

Gedeputeerde Staten willen de plannen op 1 juli vaststellen.

