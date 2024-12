Grensovergang A2 bij Maastricht gesloten door boerenprotest in België

De grensovergang op de A2 vanuit Maastricht is donderdagochtend afgesloten vanaf Oost-Maarland vanwege een boerenprotest, meldt de ANWB. In beide richtingen is de weg bij de grens niet toegankelijk.

De blokkade wordt veroorzaakt door protesterende boeren op de A2/E25 tussen Maastricht en Luik. Het verkeer wordt omgeleid via Lummen, over de E314 en E313.

Tractoren met gele vlaggen versperren de weg. Op de beelden is ook te zien hoe kleine rookbommen worden afgestoken

Protest tegen vrijhandelsverdrag

Belgische en Franse boeren protesteren uit onvrede over een mogelijk vrijhandelsverdrag van de EU met Mercosur. Deze handelszone omvat Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela.

De boeren vrezen dat een akkoord zal leiden tot oneerlijke concurrentie vanwege lagere lonen en minder strenge milieuregels in Zuid-Amerika. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, is momenteel in Uruguay om de deal mogelijk nog dit jaar af te ronden.

Blokkade met tractoren

Op de snelweg richting Brussel, bij de grensovergang Crespin, gaat het om zo’n honderd Belgische en Franse boeren die de weg blokkeren met ongeveer twintig tractoren.

ANWB/ANP