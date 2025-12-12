Volg Hart van Nederland
Tientallen boeren en trekkers bij provinciehuis in Den Bosch

Demonstratie

Vandaag, 09:06 - Update: 2 uur geleden

Bij het provinciehuis in Den Bosch zijn vlak na het begin van de Statenvergadering enkele tientallen boerentrekkers al toeterend aangekomen. De Brabantse politiek stemt vrijdag over een nieuwe stikstofaanpak. Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force (FDF) noemt de maatregelen de "doodsteek voor de sector".

Op de trekkers hangen omgekeerde Nederlandse vlaggen en borden met teksten als 'Boerenverstand, daar kom je verder mee' en 'Met dit beleid raken we onze voedselzekerheid kwijt'. Op het plein voor het provinciehuis hebben boeren een kerstboom opgezet, met daarin boerenzakdoeken en rode en witte lampjes. Er staat ook een groot scherm waar de vergadering gevolgd wordt door tientallen boeren.

Van Keimpema vreest dat "andere provincies het voorbeeld van Brabant zullen volgen". Daarom zei ze vooraf te hopen dat zoveel mogelijk boeren naar Den Bosch komen om leden van Provinciale Staten te laten horen en voelen wat hun besluit betekent voor hun bedrijf en toekomst. "Er zijn verstrekkende maatregelen die het boeren onmogelijk maken om hun bedrijf te runnen. Boeren zullen onder alle groeiende regeldruk en maatregelen bezwijken en het veld moeten ruimen."

Aangetekende brief

FDF stuurde donderdag deurwaarders met een aangetekende brief langs bij de leden van de Brabantse coalitiepartijen. In de brief werden de Statenleden opgeroepen goed na te denken over hun steun aan het stikstofplan. De politici voelden zich hierdoor onder druk gezet.

Twee weken geleden kwamen ook al zo'n vierhonderd boeren naar het provinciehuis om de Provinciale Staten te laten zien dat ze zich zorgen maken over diverse plannen waarmee boeren te maken krijgen.

Door ANP

