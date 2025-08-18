Terug

'Kwart ondernemers gebukt onder stikstofregels, voor deel dreigt faillissement'

Werk

Vandaag, 09:42

De stikstofcrisis zet steeds meer ondernemers klem. Volgens een onderzoek van Right Marktonderzoek in opdracht van werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt bijna een kwart van de bedrijven al directe of indirecte hinder te ervaren. Eén op de vijf ondernemers ziet het voortbestaan aan een zijden draad hangen, en 3 procent verwacht zelfs binnenkort failliet te gaan.

Vooral in de provincie Gelderland is de situatie nijpend: de helft van de 655 ondervraagde bedrijven komt daar vandaan. Ruim een kwart moet rekening houden met beperkingen door zero-emissiezones. Dat betekent vaak dat voertuigen versneld vervangen moeten worden, of dat projecten stilvallen door strengere milieuregels.

Eerder dit jaar protesteerden agrariërs in Zuid-Holland tegen een nieuw stikstofplan. De voorgestelde maatregelen moeten de vastgelopen vergunningverlening weer op gang brengen, maar raken vooral boeren. In de onderstaande video vertellen de boeren waarom ze tegen de plannen zijn:

Boerenprotest in Krimpenerwaard tegen stikstofplan
2:31

Boerenprotest in Krimpenerwaard tegen stikstofplan

Investeringen uitstellen door onzekerheid

Veel bedrijven stellen hun investeringen uit. Maar liefst 42 procent houdt de hand op de knip vanwege onduidelijkheid in Den Haag. Een derde van de ondernemers zegt dat de stikstofregels nu al extra kosten opleveren. "We hebben de afgelopen tien jaar vaker geen dan wel een echte regering gehad. Dat is zeker ook een oorzaak van het probleem," zegt Chris Lorist, manager projecten bij VNO-NCW Midden tegen het AD.

Volgens de werkgeversorganisatie is de situatie zelfs ernstiger dan tijdens de coronacrisis. "Het is vijf over twaalf, dat toont dit onderzoek wel aan. Je ziet nu al overal vraaguitval. Er gaan de komende tijd zeker bedrijven door sneuvelen."

Snel nieuwe afspraken maken

VNO-NCW wil dat er snel concrete afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over agrariërs die willen stoppen en ruimte vrijmaken voor woningbouw. Ook dringt de organisatie aan op maatregelen rond Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe en Winterswijk, waar de stikstofuitstoot fors omlaag moet.

Daarnaast pleit de werkgeversorganisatie voor een snelle uitbreiding van het stroomnetwerk. Volgens Lorist lopen bedrijven nu vast omdat ze niet kunnen overstappen op elektrische bedrijfswagens of geen laadpalen kunnen krijgen.

