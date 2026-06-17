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Strengere stikstofaanpak rond Veluwe: uitstoot minimaal 65 procent omlaag

Natuur

Vandaag, 12:12

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De stikstofuitstoot in en rondom de Veluwe moet dalen met minimaal 65 procent. Dat betekent streng beleid voor onder meer boeren in een groot deel van Gelderland. Lokale overheden en de rijksoverheid hebben daarover woensdag afspraken gemaakt. De strengere regels gelden binnen een zone van 500 meter rondom en in het natuurgebied. In dat gebied zijn zo'n 2850 veehouderijen.

De ambitie van de lokale bestuurders is om zelfs te streven naar 69 procent minder stikstofuitstoot dan in 2019. In de regio zullen boeren naar verwachting moeten stoppen, verduurzamen, minder koeien houden of verhuizen. De rijksoverheid heeft 300 miljoen euro beschikbaar voor het gebied. Dat geld was al door het vorige kabinet gereserveerd. Daarmee kunnen bijvoorbeeld boeren investeren in het verduurzamen van hun stal of kan een waterschap de waterkwaliteit verbeteren.

Later woensdag worden vergelijkbare afspraken over stikstof- en natuurbeleid gemaakt met lokale overheden rond de Peel.

In het Utrechtse dorp Westbroek ontstond eerder dit jaar onrust over de stikstofplannen van de provincie. Die wil namelijk de uitstoot met bijna de helft verminderen om bouwprojecten mogelijk te maken. Dat zie je in de video bovenaan dit artikel.

Door ANP

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