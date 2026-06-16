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Kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, vooral voor boeren rond natuurgebieden

Kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, vooral voor boeren rond natuurgebieden

Beleid

Vandaag, 18:15

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Rond twintig grote natuurgebieden komen zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat staat in het ingrijpende stikstofpakket van het kabinet dat zo goed als af is, melden bronnen aan de NOS. Het gaat onder meer om de Peel in Brabant, de Veluwe in Gelderland en de Utrechtse Heuvelrug.

Een relatief ruime strook van 1 kilometer rond een gebied betekent dat sommige bedrijven in de zone mogelijk veel moeten reduceren, terwijl andere bedrijven buiten schot kunnen blijven. Hoeveel de uitstoot verminderd moet worden, zal per natuurgebied verschillen.

Eerder waren er veel protesten van boeren:

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Rond kleinere natuurgebieden komen zones van maximaal 500 meter. Voor boerenbedrijven in deze zones betekent het dat ze moeten verdwijnen, verhuizen of innoveren om minder stikstof uit te stoten.

Agractie: modellenwerkelijkheid

'De richting staat vast: de veehouderij wordt geconfronteerd met een ongekend zware emissie reductieopgave', concludeerde Agractie al eerder op 'binnen druppelende' uitgelekte plannen. 'De conclusie is helder: hoe de maatregelen ook worden ingevuld, de impact op de landbouw zal ongekend zijn. Welke variant minister Van Essen ook kiest, zijn beleid blijft gebaseerd op een modellenwerkelijkheid in plaats van op daadwerkelijke monitoring van de natuur. Niet op verbeterde natuurdoelanalyses (NDA’s) en evenmin op actuele, adequaat onderbouwde beheerplannen.'

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Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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