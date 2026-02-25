Volg Hart van Nederland
Landbouwminister Van Essen: 'Veestapel halveren? Dat hoor je van mij niet'

Beleid

Vandaag, 09:56

De kersverse landbouwminister Jaimi van Essen bracht dinsdag zijn eerste werkbezoek aan een melkveehouder in de omgeving van Markelo. Op het bedrijf van Gezino Engberts, waar al wordt gewerkt aan stikstofreductie en het meten van uitstoot, kreeg hij te horen waar de sector tegenaan loopt.

In bovenstaande video is te zien hoe het bezoek verliep.

Door Redactie Hart van Nederland

