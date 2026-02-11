Volg Hart van Nederland
Boeren zetten verhuisdozen bij provinciehuis Utrecht: 'Raak m'n toekomst kwijt'

Demonstratie

Vandaag, 21:18 - Update: 1 uur geleden

Boeren uit de provincie Utrecht hebben bij het provinciehuis tientallen verhuisdozen neergezet. De actie is georganiseerd door LTO Noord en andere landbouworganisaties, uit protest tegen het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG).

Op de dozen staan leuzen als "Boeren verdienen respect!" en "Met dit beleid raak ik mijn toekomst kwijt".

Met het gebiedsplan wil de provincie de vergunningverlening weer op gang brengen. Een van de onderdelen is het terugdringen van de stikstofuitstoot in de landbouw in 2035 met 46 procent ten opzichte van 2019. In eerste instantie krijgen grondgebonden agrarische bedrijven de ruimte om dit vrijwillig te doen.

Volgens de actievoerders gaat het niet om een plan voor natuur en toekomst, maar is het "een politieke zet waardoor boerengezinnen hun plek verliezen".

Door ANP

