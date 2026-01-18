Nederlandse boeren naar Brussel: vrees voor EU-deal met Zuid-Amerika

Nederlandse boeren staan zondag niet op het land, maar in Brussel. Daar demonstreren zij tegen een handelsverdrag tussen de Europese Unie en landen in Zuid-Amerika. De boeren maken zich zorgen over hun toekomst en vrezen dat zij straks niet meer kunnen concurreren.

De actie in Brussel staat niet op zichzelf. In meerdere Europese landen zijn de afgelopen week boeren de straat opgegaan om hun onvrede te laten horen. Ook daar klinkt dezelfde boodschap: het verdrag zou de positie van Europese boeren ernstig verzwakken.

Oneerlijke concurrentie?

Volgens de demonstrerende boeren worden zij straks weggeconcurreerd door boeren uit Zuid-Amerika. Die zouden aan veel minder strenge regels hoeven te voldoen dan in Europa. Het gaat onder meer om eisen rond milieu, dierenwelzijn en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Europese boeren zeggen al jaren te moeten investeren om aan steeds strengere regels te voldoen. Als producten uit Zuid-Amerika straks makkelijker de Europese markt op kunnen, vrezen zij dat hun producten te duur worden en moeilijker te verkopen zijn.

Ondanks de protesten is er binnen de Europese Unie een meerderheid die het handelsverdrag steunt. Ook Nederland hoort bij de landen die voor zijn. Over het verdrag is al meer dan 25 jaar onderhandeld.