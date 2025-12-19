Mestruzie kabinet ten einde: Wiersma geeft gehoor aan oproep Tweede Kamer

De ruzie in het kabinet over het mestplan van demissionair landbouwminister Femke Wiersma (BBB) is voorlopig gesust. Wiersma geeft gehoor aan een motie van de Tweede Kamer, waarin zij wordt opgeroepen om voorlopig geen regels te versoepelen voor het uitrijden van mest. Dat meldt ze vrijdag na afloop van de ministerraad.

Wiersma wilde juist dat boeren hun mest dichter bij sloten en ander oppervlaktewater zouden mogen uitrijden, maar de Kamer vreest hierdoor te grote verontreiniging van het water. Over dit plan lag Wiersma ook in de clinch met minister Robert Tieman (BBB, Waterstaat) en staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur, VVD).

Als de landbouwminister de regels had gewijzigd, zouden die minstens vier jaar van kracht zijn. De Kamer wil echter niet dat het kabinet, dat na het vertrek van de PVV en NSC ook wel 'dubbeldemissionair' wordt genoemd – zo’n ingrijpend besluit neemt. De VVD, die samen met de BBB nog deel uitmaakt van de coalitie, steunde de motie.

Niet blij

Wiersma zelf is teleurgesteld over de uitspraak van de Kamer. "Ik vind het jammer dat het strandt, maar dat is de politieke realiteit." Volgens haar gaan door dit besluit ook enkele aanscherpingen voor boeren, die in hetzelfde maatregelenpakket zaten, niet door.

Hoewel Aartsen eerder kritisch was op de mestplannen van Wiersma, wil hij na afloop van de ministerraad niet van een overwinning spreken. "Volgens mij is dit een proces waar geen winnaars uitkomen." Hij benadrukt vooral het belang van duidelijkheid, zodat een nieuw kabinet "de ruimte heeft om plannen op hun eigen manier in te vullen."

Onzekerheid

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland maakt zich grote zorgen nu Wiersma gehoor geeft aan de motie van de Kamer. Boeren blijven daardoor volgens de belangenorganisatie langer in onzekerheid. "Boeren hebben behoefte aan tijdige, heldere en uitvoerbare kaders om investerings- en bedrijfsbeslissingen te kunnen nemen", benadrukt de LTO.

Ook het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), dat opkomt voor jonge boeren en tuinders, reageert teleurgesteld. "Het is bizar dat er vlak voor het kerstreces pas duidelijkheid komt over het beleid voor het nieuwe jaar. De wintergewassen zitten nota bene al in de grond", zegt NAJK-bestuurder Hilde Coolman. "We lopen met dit besluit bovendien risico op extra bemoeienis vanuit Europa", schat zij in.