Kabinet-Jetten compleet: dit zijn alle ministers en staatssecretarissen

Beleid
Vandaag, 15:16 - Update: 52 minuten geleden
De laatste ministers en staatssecretarissen zijn maandag bekendgemaakt. Daarmee is kabinet-Jetten rond. Alle 28 posten zijn verdeeld tussen D66, VVD en CDA en alle namen zijn nu officieel naar buiten gebracht. Met een minderheidskabinet wacht een lastige klus, maar met deze ploeg wil kabinet-Jetten het waarmaken.
Maandagochtend maakte D66 de namen van haar ministers en staatssecretarissen bekend. Daaruit blijkt dat Jaimi van Essen de nieuwe minister van Landbouw wordt. De 34-jarige Van Essen is nu nog klimaatwethouder in Deventer, maar krijgt met deze overstap geen eenvoudige taak. Hij moet helpen bij het oplossen van de stikstofcrisis en dat betekent ook dat het aantal boerenbedrijven verder moet worden teruggebracht.
Eerder lieten zowel CDA als VVD al weten wie zij voordragen voor hun minister- en staatssecretarisposten. Namens het CDA wordt Bart van den Brink naar voren geschoven als vicepremier en minister voor Asielbeleid. Dilan Yeşilgöz is namens de VVD aangedragen als vicepremier en minister van Defensie.
Minister
Post
Rob Jetten (D66)
Minister-president
Stientje van Veldhoven (D66)
Klimaat en Groene Groei
Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Jaimi van Essen (D66)
Landbouw
Elanor Boekholt-O'Sullivan (D66)
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Rianne Letschert (D66)
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Hans Vijlbrief (D66)
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Pieter Heerma (CDA)
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Tom Berendsen (CDA)
Buitenlandse Zaken
Heleen Herbert (CDA)
Economische Zaken en Klimaat
Mirjam Sterk (CDA)
Langdurige Zorg, Jeugd en Sport
Bart van den Brink (CDA)
Vicepremier en minister van Asiel en Migratie
Dilan Yesilgöz (VVD)
Vicepremier en minister van Defensie
Vincent Karremans (VVD)
Infrastructuur en Waterstaat
David van Weel (VVD)
Justitie en Veiligheid
Eelco Heinen (VVD)
Financiën
Thierry Aartsen (VVD)
Werk en Participatie
Sophie Hermans (VVD)
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Eerder op maandag werd ook bekend dat D66 Willemijn Aerdts voordraagt als staatssecretaris van Economische Zaken, Digitale Economie en Soevereiniteit, luitenant-generaal Elanor Boekholt-O'Sullivan als minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Nathalie van Berkel als staatssecretaris van Financiën.
Staatssecretaris
Post
Nathalie van Berkel (D66)
Financiën
Willemijn Aerdts (D66)
Economische Zaken
Claudia van Bruggen (D66)
Justitie en Veiligheid - rechtsbescherming en gevangeniswezen
Sandra Palmen (partijloos)
Herstel Toeslagen
Annet Bertram (CDA)
Infrastructuur en Waterstaat
Derk Boswijk (CDA)
Defensie
Jo-Annes de Bat (CDA)
Klimaat en Groene Groei
Eric van der Burg (VVD)
Binnenlandse Zaken - koninkrijksrelaties en slagvaardige overheid
Judith Tielen (VVD)
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Silvio Erkens (VVD)
Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Jetten streeft er nog steeds naar om op uiterlijk 23 februari het nieuwe kabinet te presenteren. Voordat dit kan, moeten alle voorgestelde bewindslieden gescreend worden en op gesprek bij Jetten.
