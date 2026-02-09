Volg Hart van Nederland
Kabinet-Jetten compleet: dit zijn alle ministers en staatssecretarissen

Beleid

Vandaag, 15:16 - Update: 52 minuten geleden

De laatste ministers en staatssecretarissen zijn maandag bekendgemaakt. Daarmee is kabinet-Jetten rond. Alle 28 posten zijn verdeeld tussen D66, VVD en CDA en alle namen zijn nu officieel naar buiten gebracht. Met een minderheidskabinet wacht een lastige klus, maar met deze ploeg wil kabinet-Jetten het waarmaken.

Maandagochtend maakte D66 de namen van haar ministers en staatssecretarissen bekend. Daaruit blijkt dat Jaimi van Essen de nieuwe minister van Landbouw wordt. De 34-jarige Van Essen is nu nog klimaatwethouder in Deventer, maar krijgt met deze overstap geen eenvoudige taak. Hij moet helpen bij het oplossen van de stikstofcrisis en dat betekent ook dat het aantal boerenbedrijven verder moet worden teruggebracht.

Eerder lieten zowel CDA als VVD al weten wie zij voordragen voor hun minister- en staatssecretarisposten. Namens het CDA wordt Bart van den Brink naar voren geschoven als vicepremier en minister voor Asielbeleid. Dilan Yeşilgöz is namens de VVD aangedragen als vicepremier en minister van Defensie.

Dit zijn alle beoogde ministers

Minister

Post

Rob Jetten (D66)

Minister-president

Stientje van Veldhoven (D66)

Klimaat en Groene Groei

Sjoerd Sjoerdsma (D66)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Jaimi van Essen (D66)

Landbouw

Elanor Boekholt-O'Sullivan (D66)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Rianne Letschert (D66)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hans Vijlbrief (D66)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pieter Heerma (CDA)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tom Berendsen (CDA)

Buitenlandse Zaken

Heleen Herbert (CDA)

Economische Zaken en Klimaat

Mirjam Sterk (CDA)

Langdurige Zorg, Jeugd en Sport

Bart van den Brink (CDA)

Vicepremier en minister van Asiel en Migratie

Dilan Yesilgöz (VVD)

Vicepremier en minister van Defensie

Vincent Karremans (VVD)

Infrastructuur en Waterstaat

David van Weel (VVD)

Justitie en Veiligheid

Eelco Heinen (VVD)

Financiën

Thierry Aartsen (VVD)

Werk en Participatie

Sophie Hermans (VVD)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Eerder op maandag werd ook bekend dat D66 Willemijn Aerdts voordraagt als staatssecretaris van Economische Zaken, Digitale Economie en Soevereiniteit, luitenant-generaal Elanor Boekholt-O'Sullivan als minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Nathalie van Berkel als staatssecretaris van Financiën.

Dit zijn alle beoogde staatssecretarissen

Staatssecretaris

Post

Nathalie van Berkel (D66)

Financiën

Willemijn Aerdts (D66)

Economische Zaken

Claudia van Bruggen (D66)

Justitie en Veiligheid - rechtsbescherming en gevangeniswezen

Sandra Palmen (partijloos)

Herstel Toeslagen

Annet Bertram (CDA)

Infrastructuur en Waterstaat

Derk Boswijk (CDA)

Defensie

Jo-Annes de Bat (CDA)

Klimaat en Groene Groei

Eric van der Burg (VVD)

Binnenlandse Zaken - koninkrijksrelaties en slagvaardige overheid

Judith Tielen (VVD)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Silvio Erkens (VVD)

Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Jetten streeft er nog steeds naar om op uiterlijk 23 februari het nieuwe kabinet te presenteren. Voordat dit kan, moeten alle voorgestelde bewindslieden gescreend worden en op gesprek bij Jetten.

Door Redactie Hart van Nederland

