Meer namen bekend: deze mensen gaan kabinet in voor het CDA

Ook bij het CDA zijn nu de eerste namen bekend wie er namens die partij in het nieuwe minderheidskabinet gaan plaatsnemen. Zo wordt europarlementariër Tom Berendsen wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door het AD.

De Bredanaar Berendsen (42) zit sinds 2019 in het Europees Parlement en was vijf jaar later lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Hij houdt zich onder meer bezig met industrie, energie en transport.

Eerder deze week werd al bekend welke partij welke ministerspost krijgt:

1:39 Nieuwe kabinet krijgt vorm: dit is de verdeling van de ministerposten

Vicepremier

Eerder zaterdagochtend meldden bronnen al dat Tweede Kamerlid Bart van den Brink namens het CDA het kabinet ingaat als minister van Asiel en Migratie. Hij wordt ook vicepremier in het kabinet van beoogd D66-premier Rob Jetten.

Heleen Herbert wordt namens het CDA minister van Economische Zaken in het nieuwe kabinet. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door De Telegraaf. Momenteel is Herbert bestuurder bij bouwbedrijf Heijmans. Herbert kan worden gezien als een bewindspersoon 'van buiten', hoewel ze al langer actief is voor het CDA. Ze schreef in 2012 bijvoorbeeld mee aan het rapport van de commissie-Rombouts, die de verkiezingsnederlaag van dat jaar evalueerde. Later hielp ze volgens PZC mee om de Tweede Kamerfractie samen te stellen.

De Utrechtse CDA-gedeputeerde Mirjam Sterk wordt in het aankomende kabinet minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door RTL. Sterk gaat in Utrecht onder meer over natuur en landbouw.

Bewindspersonen voor VVD en D66

Eerder werd al bekend wie de bewindspersonen worden namens de VVD en D66. Zo gaat VVD-leider Dilan Yeşilgöz de Kamerfractie verlaten om minister van Defensie en vicepremier te worden in het nieuwe kabinet. Dat vertelde zij donderdag tegen de verzamelde pers in de Tweede Kamer. Yeşilgöz blijft daarnaast partijleider van de VVD. De huidige demissionaire defensieminister Ruben Brekelmans is in beeld als nieuwe fractievoorzitter.

En vrijdag werden er namen bekend bij D66. De partij draagt Rianne Letschert en Hans Vijlbrief voor als ministers. Letschert is beoogd minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Vijlbrief krijgt Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder zijn hoede. De invulling van de overige kabinetsposten volgt later, aldus de partij.