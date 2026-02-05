Nieuwe kabinet krijgt vorm: dit is de verdeling van de ministerposten

De laatste puzzelstukjes van het nieuwe kabinet worden gelegd. Donderdagochtend is duidelijk geworden hoe de ministerposten in het nieuwe kabinet zijn verdeeld.

Het CDA levert in het nieuwe kabinet onder meer de ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. De VVD krijgt Financiën, Justitie en Veiligheid, Defensie, Volksgezondheid en Infrastructuur. Op de ministeries van Onderwijs, Landbouw en Sociale Zaken komt een D66'er.

"De drie partijen hebben in eerste instantie gekeken naar een eerlijke verdeling van de pittige dossiers. Op bijvoorbeeld Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan flinke bezuinigingen plaatsvinden," laat politiek verslaggever van Hart van Nederland Hannah Warnar weten.

" Die twee ministeries zijn verdeeld over D66 en VVD. Het CDA heeft daarop het ministerie van Asiel en Migratie (A&M) genomen, omdat daar ook behoorlijk politiek handwerk nodig is om Kamerleden tevreden te stellen en mee te krijgen in plannen."

Opvallend

Wat verder opvalt: de partijen hebben ervoor gekozen huidig staatssecretaris Sandra Palmen op de afhandeling van de toeslagenaffaire te houden, aldus Warnar. Zij is voormalig NSC'er, maar de partijen willen graag stabiliteit voor de ouders op dit dossier, en dus houdt Palmen haar baan nog langer aan.

Voor de afhandeling van het Groningendossier verdwijnt juist een staatssecretaris die zich met dat herstel bezighoudt. In plaats daarvan komt er een regeringscommissaris die los van de politiek, maar wel namens het kabinet, aan het herstel van Groningen werkt.

Bekendmaking ministers

Nu bekend is welke partij welke posten krijgt in het nieuw te vormen kabinet, zal de komende dagen bekend worden gemaakt wie die functies zullen vervullen. "Ik denk dat voor alle drie de partijen geldt dat we heel ver zijn met de definitieve selectie van de personen", meldt aanstaand D66-premier Rob Jetten.