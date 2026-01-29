Fracties D66, VVD en CDA stemmen in met coalitieakkoord

Volg Hart van Nederland
Vandaag, 06:35

De fracties van VVD, D66 en CDA hebben ingestemd met het coalitieakkoord dat eerder deze week door de partijleiders is gesloten. Daarmee is de weg vrij voor een minderheidscoalitie. Alle drie de partijen zien nog wel kleine punten die verduidelijking vragen, maar van grote struikelblokken is volgens de leiders geen sprake.

Bij D66 liet partijleider Rob Jetten weten dat zijn fractie na uren overleg akkoord is gegaan. Er zijn volgens hem nog "een paar kleine puntjes". "Soms zijn er dingen die je als onderhandelaars afspreekt waarvan je denkt: dit is echt briljant", zei Jetten tegen verzamelde pers. "Maar dan leest iemand het voor het eerst, en die stelt een paar vragen, en dan denk je: misschien moeten we dit toch anders formuleren."

Donderdagochtend praten de drie partijen daar verder over.

Opgelucht en blij

Ook de VVD-fractie is akkoord. Partijleider Dilan Yeşilgöz maakte dat rond middernacht bekend via X, waar ze een foto plaatste met de tekst "fractie is akkoord". Ze noemde haar fractie later "erg positief", al kreeg ze ook technische vragen mee. "Er staan natuurlijk ook zinnen in waarvan fractieleden zich afvragen: wat wordt hier precies mee bedoeld?" Die punten wil ze donderdag nog bespreken met D66 en CDA.

Volgens Yeşilgöz waren er wel pijnpunten, maar geen grote emoties. "Het is niet een akkoord dat wij in ons eentje hebben geschreven." Ze gaf aan opgelucht en blij te zijn dat de fractie zich in de hoofdlijnen herkent en dat iedereen begrijpt dat compromissen bij onderhandelingen horen.

Het CDA had iets meer tijd nodig, maar ook daar is de fractie inmiddels akkoord. Partijleider Henri Bontenbal zei na een urenlang overleg dat zijn fractie "blij is met dit akkoord". Net als bij de andere partijen zijn er nog wat "tekstuele dingen" die beter kunnen, maar volgens Bontenbal gaat het niet om grote inhoudelijke wijzigingen.

Over de inhoud van het akkoord willen de partijen pas vrijdag meer zeggen, als het officieel wordt gepresenteerd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

