Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

D66, VVD en CDA op hoofdlijnen eens over akkoord: wat gaat er nu gebeuren?

Verkiezingen

Vandaag, 22:07 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

D66, VVD en CDA hebben een belangrijke doorbraak bereikt in de kabinetsformatie. De partijen zijn het op hoofdlijnen eens over hun plannen voor een nieuw kabinet. Over de grote onderwerpen zijn knopen doorgehakt, al moeten de details nog verder worden uitgewerkt.

De afgelopen dagen is stevig onderhandeld over waar het nieuwe kabinet de komende jaren meer geld aan wil uitgeven en waar juist wordt bezuinigd. Nu die belangrijkste horde is genomen, lijkt de weg vrij voor een akkoord.

Plannen voorleggen aan fracties

Later deze week leggen D66, VVD en CDA hun plannen voor aan hun eigen fracties. Dat gebeurt naar verwachting woensdag of donderdag. Als de fracties instemmen, kan het minderheidskabinet in wording waarschijnlijk vrijdag officieel naar buiten treden met het coalitieakkoord.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Na die stap begint de zoektocht naar ministers en staatssecretarissen. De Tweede Kamer wijst daarvoor naar verwachting volgende week een formateur aan. Dat is meestal de leider van de grootste coalitiepartij, in dit geval de beoogd premier Rob Jetten van D66.

De beëdiging van het nieuwe kabinet staat voorlopig gepland voor maandag 23 februari.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Formerende partijen praten met experts over minderheidskabinet
Formerende partijen praten met experts over minderheidskabinet
Bontenbal houdt deur open voor oppositieministers: 'Ik sluit niets uit'
Bontenbal houdt deur open voor oppositieministers: 'Ik sluit niets uit'
Nu al geen vertrouwen in minderheidskabinet, steun veel lager dan voor vorige coalitie
Nu al geen vertrouwen in minderheidskabinet, steun veel lager dan voor vorige coalitie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.