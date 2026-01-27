D66, VVD en CDA op hoofdlijnen eens over akkoord: wat gaat er nu gebeuren?

D66, VVD en CDA hebben een belangrijke doorbraak bereikt in de kabinetsformatie. De partijen zijn het op hoofdlijnen eens over hun plannen voor een nieuw kabinet. Over de grote onderwerpen zijn knopen doorgehakt, al moeten de details nog verder worden uitgewerkt.

De afgelopen dagen is stevig onderhandeld over waar het nieuwe kabinet de komende jaren meer geld aan wil uitgeven en waar juist wordt bezuinigd. Nu die belangrijkste horde is genomen, lijkt de weg vrij voor een akkoord.

Plannen voorleggen aan fracties

Later deze week leggen D66, VVD en CDA hun plannen voor aan hun eigen fracties. Dat gebeurt naar verwachting woensdag of donderdag. Als de fracties instemmen, kan het minderheidskabinet in wording waarschijnlijk vrijdag officieel naar buiten treden met het coalitieakkoord.

Na die stap begint de zoektocht naar ministers en staatssecretarissen. De Tweede Kamer wijst daarvoor naar verwachting volgende week een formateur aan. Dat is meestal de leider van de grootste coalitiepartij, in dit geval de beoogd premier Rob Jetten van D66.

De beëdiging van het nieuwe kabinet staat voorlopig gepland voor maandag 23 februari.