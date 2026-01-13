Bontenbal houdt deur open voor oppositieministers: 'Ik sluit niets uit'

CDA-leider Henri Bontenbal sluit niet uit dat ook oppositiepartijen bewindspersonen kunnen leveren voor een nieuw kabinet. Dat zegt hij tijdens de inloop van een nieuwe reeks formatiegesprekken. "Op dit moment sluit ik nog niets uit." Bontenbal praat momenteel met VVD en D66 over de vorming van een nieuw kabinet.

Tegen het AD laat een CDA-woordvoerder weten dat de partij hier nu niet actief voor pleit. De optie is ook nog niet besproken aan de onderhandelingstafel, maar wordt wel opengehouden. Daarmee wil Bontenbal de deur niet dichtgooien voor een bredere samenwerking dan alleen de drie partijen die nu onderhandelen.

"De coalitiepartijen leveren de bewindspersonen, maar je zou er ook over na kunnen denken om dat breder te trekken", zei Bontenbal tegen de pers, voorafgaand aan gesprekken met VVD, D66 en informateur Rianne Letschert. Wat hij daar precies mee bedoelt, wilde zijn woordvoerder niet verder toelichten.

Minderheidskabinet

Afgelopen vrijdag maakten VVD, D66 en CDA bekend dat zij willen inzetten op een minderheidskabinet. De drie partijen hebben samen geen meerderheid in zowel de Tweede (66 zetels) als de Eerste Kamer (22 zetels) en zullen voor hun plannen steun moeten zoeken bij andere partijen. Dat maakt de rol van de oppositie extra belangrijk.