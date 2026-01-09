Jetten: D66, VVD en CDA willen samen minderheidskabinet vormen

D66, VVD en CDA willen samen een minderheidskabinet vormen. Dat zegt D66-leider Rob Jetten. De drie partijen hebben daar de afgelopen dagen over gesproken op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum.

Volgens Jetten hebben de partijleiders donderdag en vrijdag uitgebreid overleg gevoerd. Het idee is om met z’n drieën te regeren, zonder vaste meerderheid in de Tweede Kamer. Dat betekent dat het kabinet per onderwerp steun moet zoeken bij andere partijen.

De VVD had liever gezien dat ook JA21 zou aansluiten. Die coalitie had dan 75 zetels gehad, precies de helft van de Tweede Kamer. Die wens lag vooral bij de liberalen, omdat dat meer zekerheid geeft bij het maken van beleid.

"Ik heb aan collega's duidelijk gemaakt dat ik een combinatie van deze drie partijen plus JA21 nu niet verstandig vind, gezien alles wat er nu moet gebeuren. En zo zijn ook andere voorkeursopties niet veranderd. En daarmee blijft deze combinatie van drie partijen als logische optie voor ons open", lichtte Jetten vrijdag toe met partijleiders Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) naast zich.

Steun van andere partijen nodig

Dat de drie partijen een minderheidscoalitie willen vormen, betekent dat ze steun nodig hebben van andere partijen om in de Tweede en Eerste Kamer meerderheden te vinden voor hun plannen. Jetten heeft "een aantal fractieleiders" geïnformeerd over deze vervolgstap. "En dus ook uitgenodigd om daarover deze week met ons het gesprek over aan te gaan. En daar staan die partijen ook voor open", aldus de beoogd premier.

Yeşilgöz vindt het "heel erg jammer" dat JA21 niet bij de gesprekken wordt betrokken. "En tegelijkertijd ben ik ook ontzettend blij dat we met zijn drieën vol vertrouwen dit pad opgaan."

Een minderheidscoalitie vraagt volgens Bontenbal ook om "een andere politieke cultuur". De CDA-leider vindt het "een uitdaging om daaraan te werken". Bij die cultuur hoort wat hem betreft bijvoorbeeld dat oppositiepartijen gelijkwaardig worden behandeld.