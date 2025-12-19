Volg Hart van Nederland
Politici snakken naar kerstreces na intens jaar: 'Vooral veel slapen en eten'

Werk

Vandaag, 19:17 - Update: 2 uur geleden

De laatste werkdag van het jaar zit er voor veel mensen op, en ook in politiek Den Haag ligt het werk de komende tijd stil. Nu het kerstreces is begonnen, kunnen politici eindelijk even op adem komen van het bewogen jaar. En dat is volgens de partijleiders hard nodig.

Drie weken lang geen debatten of vergaderingen, maar kerstdiners en nieuwjaarsfeestjes. Van vrijdag 19 december tot en met 12 januari is er kerstreces in Den Haag. Politici laten voor de camera van Hart van Nederland weten dat ze flink uitkijken naar de vrije periode.

Vooruitblikken en terugkijken

Met de feestdagen voor de deur is het tijd om terug te blikken én vooruit te kijken. De partijleiders zijn het opvallend eens aan het einde van het jaar: het was een intens jaar. Het kabinet-Schoof viel in 2025 zelfs twee keer, er ontstond grote ophef rond de zogenoemde lintjesgate en er kwamen nieuwe verkiezingen. Inmiddels zitten de partijen midden in de formatie.

Wat gaan onze Kamerleden doen tijdens de feestelijke weken? En wat zijn hun kerstwensen voor 2026? Politiek verslaggever Hannah Warnar vroeg het hen in de bovenstaande video.

