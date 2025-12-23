Volg Hart van Nederland
Informateur zet druk op formatie: keuze moet snel na kerst komen

Verkerzingen

Vandaag, 16:34 - Update: 3 uur geleden

De partijen die praten over een nieuw kabinet moeten de komende dagen stevig nadenken. De grote vraag: met welke andere partijen willen ze verder onderhandelen, en hoe? Dat huiswerk hebben ze meegekregen van informateur Rianne Letschert, die kort na de kerst een definitieve keuze wil maken.

D66, VVD en CDA hebben samen 66 zetels in de Tweede Kamer. Dat is niet genoeg voor een meerderheid. Ook in de Eerste Kamer komen ze zetels tekort, waardoor steun van andere partijen onmisbaar is. Samenwerken moet dus, maar over met wie dat moet gebeuren lopen de meningen flink uiteen.

De vorige formateur, Sybrand Buma, kwam begin december al tot de conclusie dat een minderheidskabinet de meeste kans van slagen heeft. Zie hieronder hoe Buma dat bracht en wat Jesse Klaver, leider van GroenLinks-PvdA van dat plan vindt:

Advies Buma: D66, CDA en VVD samen na vervolgfase formatie voor 'stabiel kabinet'
3:48

Advies Buma: D66, CDA en VVD samen na vervolgfase formatie voor 'stabiel kabinet'

Een coalitie met GroenLinks-PvdA zou wel een meerderheid opleveren, maar die optie is voor de VVD uitgesloten. Een andere route, met JA21 erbij, komt uit op 75 zetels en blijft dus onder de meerderheid. Bovendien ziet D66 samenwerking met die partij niet zitten.

Voorzichtig tevreden over voortgang

Letschert is inmiddels tien dagen bezig als informateur. Na het laatste overleg voor het kerstreces zei ze dat alle onderwerpen inhoudelijk zijn besproken. Ook de financiën kwamen uitgebreid aan bod, traditioneel een gevoelig punt in elke formatie.

De informateur zegt tevreden te zijn over de voortgang en de sfeer aan tafel. Vanaf 5 januari gaan de gesprekken verder, eerst in Den Haag en later opnieuw op landgoed De Zwaluwenberg bij Hilversum. De Tweede Kamer heeft Letschert tot en met 30 januari de tijd gegeven om deze fase af te ronden.

Ook de partijleiders reageren voorzichtig positief. D66-leider Rob Jetten zegt dat er in korte tijd veel is bereikt. CDA-voorman Henri Bontenbal verwacht dat er de komende weken veel overleg zal zijn. VVD-leider Dilan Yeşilgöz spreekt van hoop, maar erkent dat er nog een flinke uitdaging ligt.

