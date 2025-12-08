Advies Buma: D66, CDA en VVD samen naar vervolgfase formatie voor 'stabiel kabinet'

Informateur Sybrand Buma raadt D66, VVD en CDA aan een akkoord voor te bereiden dat de basis moet worden van een stabiel kabinet. Dat schrijft hij in zijn eindverslag, dat hij maandag heeft gepresenteerd.

Het akkoord moet volgens Buma deels worden gebaseerd op het formatiestuk dat D66 en CDA samen hebben geschreven. Dat stuk hoeft niet "integraal naar de prullenbak", zei ook VVD-leider Dilan Yeşilgöz eerder op maandag.

Een minderheidskabinet en een meerderheidskabinet zijn volgens Buma allebei nog steeds mogelijk. Hij adviseert de drie partijen dus ook met andere fracties te praten. "Hoe breder, hoe beter." Het advies is geen doorbraak die meteen kan leiden tot een kabinet of een minderheidscoalitie met genoeg steun in de Tweede Kamer, zei Buma. Wel ziet hij genoeg steun voor deze "vervolgstap".

Inhoudelijk onderhandelen

Yeşilgöz sprak vandaag met de fractievoorzitters van D66 en CDA, en informateur Buma. De liberale partij gaat in de volgende fase van de formatie aansluiten bij het gesprek op inhoudelijk niveau. Dat liet Yeşilgöz maandag weten.

In die fase zullen de drie partijen inhoudelijk onderhandelen over de vorming van het nieuwe kabinet. D66 en CDA hebben een basisdocument gedeeld, maar als het gaan de VVD ligt moet daar wel nog het een en ander aan veranderen. Er staan wel wat goede plannen in, maar op het gebied van financiën en veiligheid missen er nog zaken, aldus Yeşilgöz.

Meerderheidskabinet

Het is een stap naar een meerderheidskabinet, vindt ze. Een minderheidskabinet is niet uitgesloten, maar de partij heeft aangegeven met JA21 te willen samenwerken. Als een minderheidskabinet door zou gaan, hebben de partijen 66 zetels samen, terwijl er 76 nodig zouden zijn voor een meerderheid in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer zouden ze ook tekort komen.

Woensdag zal de Tweede Kamer debatteren over het uitgebrachte verslag van Buma.