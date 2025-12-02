D66 en CDA bereiken akkoord over formatiestuk

D66 en CDA hebben een akkoord bereikt over het inhoudelijke document dat ze hebben geschreven als basis voor het vervolg van de kabinetsformatie. Dat meldt het Bureau Woordvoering Kabinetsformatie. Later op dinsdag overhandigt informateur Sybrand Buma het stuk aan Kamervoorzitter Thom van Campen.

Tijdens het overhandigen van het document zal informateur Buma een toelichting geven, net als de fractievoorzitters van D66 en CDA. Eerder stelden de twee fractievoorzitters Jetten en Bontenbal dat het document aantrekkelijk genoeg moet zijn voor andere partijen om mee te willen doen aan een nieuwe regering.

Eerder vertelde informateur Sybrand Buma dat een kabinet met VVD en GroenLinks-PvdA niet meer tot de mogelijkheden behoort:

0:44 Informateur Buma: kabinet met VVD en GroenLinks-PvdA is 'afgevallen'

'Positieve agenda'

Partijleiders Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) werkten sinds half november aan de zogenoemde "positieve agenda" waarin ze inhoudelijke keuzes maken op vijf vlakken: migratie, wonen, stikstof, defensie en de economie. De twee politici willen aan de hand van die keuzes verder praten met andere partijen.

"Het is in ieder geval een agenda waarin we op die vijf grote thema's laten zien dat we weer politieke knopen kunnen doorhakken en de boel in beweging kunnen krijgen", zei Jetten dinsdag.