Koolmees begint aan verkenning met gesprek met Jetten

Verkiezingen

Vandaag, 11:07

Verkenner Wouter Koolmees is zijn opdracht woensdagochtend begonnen met een gesprek met verkiezingswinnaar Rob Jetten. De partijleider van D66 herhaalde voorafgaand aan het gesprek dat zijn voorkeur uitgaat naar een brede meerderheidscoalitie met VVD, GroenLinks-PvdA en CDA.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz gaf dinsdag nog aan geen coalitie te willen vormen met GroenLinks-PvdA. "Dit is de fase om de campagneretoriek achter je te laten", zei Jetten daar woensdag over. "We moeten nu kijken hoe we samen kunnen bouwen aan een nieuw verhaal voor Nederland."

Op een persconferentie, kort na zijn benoeming dinsdag, gaf Koolmees aan dat de formatie een "beetje relatietherapie" wordt:

Jetten sprak de verwachting uit dat partijleiders de komende dagen nog vaker bij Koolmees langsgaan "in verschillende combinaties".

'Intensief proces'

Na afloop zei Jetten dat Koolmees een "intensief proces" voor ogen heeft, waarbij sommige partijen vaker een uitnodiging zullen krijgen. Op de eerste dag spreekt Koolmees een voor een met de leiders van de acht grootste partijen. De D66-leider heeft een voorkeur voor een samenwerking, maar "laat het aan de verkenner om te onderzoeken of het ook zinvol is om meteen met die combinatie om tafel te gaan".

Desgevraagd zegt hij dat een gedoogconstructie wat hem betreft "niet aan de orde is". Als een partij gedoogsteun geeft, maakt deze geen deel uit van de regering, maar zijn er wel afspraken gemaakt over steun voor bepaalde plannen.

Door ANP

