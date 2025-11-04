Wouter Koolmees voorgedragen als verkenner

Beleid
Vandaag, 16:43
Oud-minister Wouter Koolmees (D66) wordt verkenner in het formatieproces. Hij is door D66 voorgedragen om met fractieleiders in gesprek te gaan over een nieuwe coalitie.
Dat maakte Kamervoorzitter Martin Bosma dinsdagmiddag bekend in een persconferentie. De gesprekken beginnen woensdag.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.