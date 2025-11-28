Volg Hart van Nederland
Informateur Buma: kabinet met VVD en GroenLinks-PvdA is 'afgevallen'

Verkiezingen

Vandaag, 17:35 - Update: 41 minuten geleden

Link gekopieerd

Volgens informateur Sybrand Buma is een kabinet met zowel VVD als GroenLinks-PvdA "afgevallen". Dat zei hij na afloop van de formatiegesprekken met de partijleiders Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) op vrijdag. De blokkade van de VVD tegen een samenwerking met GroenLinks-PvdA "is er en die blijft er". Buma zei dat het door D66 gewenste middenkabinet eigenlijk al was afgevallen voordat hij aan zijn opdracht begon.

Hij noemde de blokkade daarop van de VVD "een van de hypotheken op het proces vanaf het begin". Hij bekijkt daarom "de andere mogelijkheden", maar werkt allereerst met Jetten en Bontenbal aan een inhoudelijk stuk waarin ook andere partijen zich moeten kunnen herkennen.

Buma wilde desgevraagd ook niet zeggen dat de opties slinken. De opties zijn er "van de start". Hij herhaalde dat hij "stap voor stap" te werk wil gaan en zich dus niet toelegt op bijvoorbeeld een minderkabinet of een samenwerking met JA21. "Ik zit nog in de fase dat ik echt alle mogelijkheden dichterbij probeer te brengen."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

