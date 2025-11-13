Terug

Kamer akkoord met benoeming Buma (CDA) en Wijers (D66) als informateurs

Verkiezingen

Vandaag, 14:48

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de benoeming van Sybrand van Haersma Buma (CDA) en Hans Wijers (D66) tot informateurs. De twee zijn voorgedragen door partijleiders Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA) om de volgende stap te zetten in het formatieproces voor een nieuw kabinet.

Buma (60) is burgemeester van Leeuwarden. De CDA'er was eerder Tweede Kamerlid. Wijers (74) was in het eerste kabinet van Wim Kok minister van Economische Zaken namens D66.

Door ANP

