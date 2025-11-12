D66 en CDA willen twee informateurs voordragen

D66 en het CDA mogen van formateur Wouter beginnen met onderhandelen en inhoudelijk naar elkaar kijken. De volgende stap lijkt hierin gezet te gaan worden, als het aan Haagse bronnen ligt: na het debat over de kabinetsformatie willen de partijen twee informateurs aandragen, die gaan onderzoeken welke partijen een regering kunnen vormen.

De informateurs moeten de komende drie weken inhoudelijke gesprekken tussen D66 en het CDA gaan begeleiden. Zij moeten onder andere het gaan hebben over zaken als klimaat, het woningtekort en asiel. Later in de formatie kunnen partijen als GroenLinks-PvdA, de VVD of JA21 aanhaken.

Politieke ervaring

Elke partij zou een informateur aandragen. Het komt vaker voor dat twee informateurs proberen een coalitie te smeden. Vaak wordt hier iemand voor gekozen die afstand heeft tot de dagelijkse politieke gang van zaken, maar wel wat politieke ervaring heeft. Denk aan een oud-minister, lid van de Raad van State of een voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER).

De afgelopen verkiezingen twee jaar geleden zijn meerdere informateurs de revue gepasseerd. Denk aan oud-PvdA'er Ronald Plasterk, Kim Putters van de SER, wetenschapper Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol die ervaring heeft bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De laatst genoemde kreeg het uiteindelijk voor elkaar dat kabinet-Schoof ontstond.

D66 zou Hans Wijers voordragen, namens het CDA zou Sybrand Buma als informateur aan de slag gaan.