Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
D66 en CDA willen twee informateurs voordragen

D66 en CDA willen twee informateurs voordragen

Verkiezingen

Vandaag, 16:40 - Update: 40 minuten geleden

Link gekopieerd

D66 en het CDA mogen van formateur Wouter beginnen met onderhandelen en inhoudelijk naar elkaar kijken. De volgende stap lijkt hierin gezet te gaan worden, als het aan Haagse bronnen ligt: na het debat over de kabinetsformatie willen de partijen twee informateurs aandragen, die gaan onderzoeken welke partijen een regering kunnen vormen.

De informateurs moeten de komende drie weken inhoudelijke gesprekken tussen D66 en het CDA gaan begeleiden. Zij moeten onder andere het gaan hebben over zaken als klimaat, het woningtekort en asiel. Later in de formatie kunnen partijen als GroenLinks-PvdA, de VVD of JA21 aanhaken.

Politieke ervaring

Elke partij zou een informateur aandragen. Het komt vaker voor dat twee informateurs proberen een coalitie te smeden. Vaak wordt hier iemand voor gekozen die afstand heeft tot de dagelijkse politieke gang van zaken, maar wel wat politieke ervaring heeft. Denk aan een oud-minister, lid van de Raad van State of een voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER).

De afgelopen verkiezingen twee jaar geleden zijn meerdere informateurs de revue gepasseerd. Denk aan oud-PvdA'er Ronald Plasterk, Kim Putters van de SER, wetenschapper Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol die ervaring heeft bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. De laatst genoemde kreeg het uiteindelijk voor elkaar dat kabinet-Schoof ontstond.

D66 zou Hans Wijers voordragen, namens het CDA zou Sybrand Buma als informateur aan de slag gaan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.