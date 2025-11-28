Volg Hart van Nederland
NRC rectificeert berichtgeving rondom informateur Wijers: 'Te weinig transparant'

Vandaag, 16:43

De NRC heeft de berichtgeving gerectificeerd over de over voormalig D66-informateur Hans Wijers. De krant zegt niet in te kunnen staan voor de totstandkoming van het artikel waarin de krant beweerde dat Wijers VVD-leider Dilan Yeşilgöz een leugenaar had genoemd.

De krant laat weten dat "na nader intern onderzoek we moeten constateren dat we bij het voorleggen van zijn vermeende uitspraken aan de heer Wijers, te weinig transparant en duidelijk zijn geweest over onze eigen precieze bevindingen". "We wekten de indruk dat we meer bronnen hadden die Wijers "leugenaar" hoorden zeggen, dan we in werkelijkheid hadden", concludeert de krant.

Hans Wijers stopte als informateur nadat de NRC hem confronteerde met oude uitspraken die hij in een privébericht deed, nog vóór de verkiezingen:

Informateur Wijers noemt zijn woorden 'ongepast taalgebruik'

NRC laat weten dat De Volkskrant inmiddels meer bronnen heeft gesproken die zeggen dat Wijers VVD-leider Dilan Yesilgöz geen leugenaar heeft genoemd. "Onze onderbouwing van het verwijt dat Wijers "leugenaar" zei, is daarmee niet houdbaar en daaruit volgt ook dat we niet meer volledig kunnen instaan voor onze berichtgeving over informateur Wijers. Wij rectificeren onze verslaggeving."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

