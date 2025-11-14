Terug

Informateur Wijers legt functie neer om uitspraken in privéappje, Buma alleen verder

Beleid

Vandaag, 13:50

Hans Wijer stopt als informateur. Dat meldt hij in een schriftelijke verklaring nadat de NRC hem confronteerde met oude uitspraken die hij in een privébericht deed, nog vóór de verkiezingen. Hij wordt niet vervangen als informateur, meldt D66-partijleider Rob Jetten op X. De andere informateur Sybrand Buma gaat alleen verder, "om geen tijd te verliezen".

In dat 1-op-1 appje had Wijers negatieve dingen gezegd over de VVD en partijleider Dilan Yeşilgöz, die hij toen "een leugenaar" noemde. "Ik ben vandaag door NRC geconfronteerd met uitspraken die ik in een privéappje ruim voor de verkiezingen heb gedaan", zegt Wijers. "In dat 1-op-1 bericht heb ik spontaan uitspraken gedaan die je weloverwogen nooit zou doen."

"Nu die uitspraken publiek zijn geworden, zou dat mijn positie als onbevangen informateur kunnen schaden. Het proces is te belangrijk om dat te laten afleiden van de inhoud." Daarom zegt hij "met grote spijt" besloten te hebben om terug te treden als informateur.

'Proces is beschadigd'

VVD-leider Dilan Yeşilgöz en JA21-voorman Joost Eerdmans vroegen donderdag om opheldering. Yeşilgöz liet via haar woordvoerder weten dat ze wilde weten "hoe er alsnog met open vizier tot een positief proces konden komen". Eerdmans noemde de uitlatingen "hoogst opmerkelijk" en zei dat "de objectiviteit van het hele proces is beschadigd".

Wijers had donderdag nog zijn excuses aangeboden aan Yeşilgöz, zoals in bovenstaande video wordt besproken. Hij ziet nu geen andere optie meer dan opstappen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Kritiek op informateur Wijers voor Yeşilgöz leugenaar noemen, maakt excuus
Kritiek op informateur Wijers voor Yeşilgöz leugenaar noemen, maakt excuus

