Kritiek op informateur Wijers voor Yeşilgöz leugenaar noemen, maakt excuus

Informateur Hans Wijers (D66) betreurt dat hij onlangs negatieve uitspraken deed over de VVD en partijleider Dilan Yeşilgöz. Hij noemde haar onder meer "een leugenaar" en zei dat hij had gehoopt op een grotere afstraffing van de VVD bij de verkiezingen. "Dat had ik niet moeten doen, dat is ongepast taalgebruik", zegt hij over zijn eigen uitspraken. Ondertussen klinkt er kritiek op zijn aanstelling als informateur.

Wijers zegt dat hij Yeşilgöz heeft benaderd en excuses heeft aangeboden. Hij zegt dat hij "geen twijfels" heeft dat hij verder kan met zijn opdracht. Hij wil desgevraagd niet zeggen of hij van mening is veranderd over de VVD of voorvrouw Yeşilgöz: "Mijn mening is irrelevant." Wijers denkt dat hij de komende tijd een vertrouwensband met de VVD kan opbouwen.

In Nieuws van de Dag ging het over de excuses van Wijers:

9:35 Discussie over rol D66-informateur Wijers na vermeende uitspraken

Hoogst opmerkelijk

VVD-leider Dilan Yeşilgöz en Joost Eerdmans van JA21 zeiden opheldering te willen over de uitspraken over de VVD. Wijers liet hij zich naar verluidt ook negatief uit over een mogelijk kabinet van D66, CDA, VVD en JA21. "Ik hoor graag van betrokken partijen hoe wij onder aanvoering van deze informateur alsnog met open vizier tot een positief proces kunnen komen", reageerde Yeşilgöz via haar woordvoerder.

De uitspraken van Wijers zijn "hoogst opmerkelijk", vindt Eerdmans. "De objectiviteit van het hele proces is beschadigd; het kleurt de uitkomst ook. Ik ben benieuwd hoe D66 denkt dat te kunnen repareren."