Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Wilders wil meeregeren, sluit geen partijen uit: 'Stevig asielbeleid is criterium'

Wilders wil meeregeren, sluit geen partijen uit: 'Stevig asielbeleid is criterium'

Beleid

Vandaag, 11:50

Link gekopieerd

Geert Wilders (PVV) heeft na afloop met zijn gesprek met verkenner Wouter Koolmees aangegeven dat hij deel wil uitmaken van de regering. Hij sluit daarbij geen partijen uit. "We kijken of het mogelijk is om stevig asiel- en migratiebeleid te voeren, dat is ons criterium", zei hij.

De PVV is door de meeste partijen uitgesloten als samenwerkingspartner. Daar legt Wilders zich niet bij neer: "Ik denk dat wij een plek aan tafel verdienen." PVV heeft deze verkiezingen, net als D66, 26 zetels behaald. "We hebben weliswaar zetels verloren, maar we zijn nog steeds een grote partij." De PVV-leider wil geen voorkeur uitspreken over een combinatie van partijen om mee samen te werken.

Verkenner Koolmees spreekt van een ingewikkelde formatie:

Wouter Koolmees over 'ingewikkelde' formatie: 'Beetje relatietherapie'
2:20

Wouter Koolmees over 'ingewikkelde' formatie: 'Beetje relatietherapie'

Wilders voorziet geen snelle formatie, omdat de VVD niet samen wil regeren met GroenLinks-PvdA. Hij denkt daarom dat hij later in het proces nog in beeld kan komen. Het is onwaarschijnlijk dat de PVV en D66 het eens worden over asiel- en migratiebeleid, zei Wilders. "Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit."

Een rol als gedoogpartner ziet Wilders niet zitten. Als de partij geen deel uitmaakt van een nieuwe regering, "zullen we ons als oppositiepartij opstellen".

Door ANP

Lees ook

Koolmees begint aan verkenning met gesprek met Jetten
Koolmees begint aan verkenning met gesprek met Jetten
Koolmees over 'ingewikkelde' formatie: als er niet bewogen wordt, heeft het geen zin
Koolmees over 'ingewikkelde' formatie: als er niet bewogen wordt, heeft het geen zin

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.