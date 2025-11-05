Wilders wil meeregeren, sluit geen partijen uit: 'Stevig asielbeleid is criterium'

Geert Wilders (PVV) heeft na afloop met zijn gesprek met verkenner Wouter Koolmees aangegeven dat hij deel wil uitmaken van de regering. Hij sluit daarbij geen partijen uit. "We kijken of het mogelijk is om stevig asiel- en migratiebeleid te voeren, dat is ons criterium", zei hij.

De PVV is door de meeste partijen uitgesloten als samenwerkingspartner. Daar legt Wilders zich niet bij neer: "Ik denk dat wij een plek aan tafel verdienen." PVV heeft deze verkiezingen, net als D66, 26 zetels behaald. "We hebben weliswaar zetels verloren, maar we zijn nog steeds een grote partij." De PVV-leider wil geen voorkeur uitspreken over een combinatie van partijen om mee samen te werken.

Verkenner Koolmees spreekt van een ingewikkelde formatie:

2:20 Wouter Koolmees over 'ingewikkelde' formatie: 'Beetje relatietherapie'

Wilders voorziet geen snelle formatie, omdat de VVD niet samen wil regeren met GroenLinks-PvdA. Hij denkt daarom dat hij later in het proces nog in beeld kan komen. Het is onwaarschijnlijk dat de PVV en D66 het eens worden over asiel- en migratiebeleid, zei Wilders. "Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit."

Een rol als gedoogpartner ziet Wilders niet zitten. Als de partij geen deel uitmaakt van een nieuwe regering, "zullen we ons als oppositiepartij opstellen".