'Eerste details akkoord D66, VVD en CDA uitgelekt'

‘Aan de slag’ heet het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA dat nu al deels is uitgelekt. Terwijl de partijen woensdagavond nog bezig zijn met de laatste aanpassingen, worden de eerste details bekend. Dat meldt De Telegraaf.

De partijen keren zich volgens de krant tegen gezamenlijke Europese leningen, willen het begrotingstekort onder de 2 procent houden en schrappen een extra bezuiniging van 50 miljoen euro op de publieke omroep.

Minderheidskabinet

Dinsdag werden de drie partijen het eens over de hoofdlijnen van het akkoord. Daarmee werd na maanden van onderhandelen een doorbraak bereikt in de kabinetsformatie. De partijen van Rob Jetten, Dilan Yeşilgöz en Henri Bontenbal vormen samen een minderheidskabinet.

Als de plannen zijn voorgelegd aan de eigen fracties en eventuele aanpassingen zijn gedaan, wordt het coalitieakkoord vrijdag naar buiten gebracht. Daarna begint de zoektocht naar de ministersposten.