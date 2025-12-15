Volg Hart van Nederland
Vertrouwen tussen D66, VVD en CDA gegroeid na overleg op landgoed

Verkiezingen

Vandaag, 18:02

Het vertrouwen tussen de partijleiders van D66, VVD en CDA is volgens henzelf gegroeid na een overleg met overnachting op landgoed De Zwaluwenberg. Dat benadrukten ze alle drie toen ze na afloop naar buiten kwamen. Over de inhoud van de gesprekken wilden ze niets kwijt.

Volgens VVD-leider Dilan Yeşilgöz zorgt een andere omgeving ervoor dat je makkelijker praat over "fundamentele" levensvragen. "Waarom ben je de politiek ingegaan? Waarom sta je in het leven zoals je staat? Dat geeft veel meer begrip heen en weer", zei ze. Ook D66-leider Rob Jetten vond dat de overnachting geholpen heeft. Volgens hem kunnen de partijen de komende weken "meters maken met elkaar". CDA-leider Henri Bontenbal sprak van een "goed vloertje" dat is gelegd.

Afgezien van alle gezelligheid spraken de drie partijleiders ook over het document dat CDA en D66 samen hebben opgesteld. Volgens Jetten zijn dat "goede bouwstenen", maar hij voegde daaraan toe: "We zullen uiteindelijk met elkaar een nieuw akkoord sluiten."

Door ANP

